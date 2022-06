Bozsár Tamás, a Csabai Raktárszövetkezet telepvezetője hangsúlyozta, a szövetkezet integrációban művelt területein hektáronként 3–5 tonna között alakul a hozam. Mindennek az oka egyértelműen a vízhiány. Tavaly nem egy táblában 8–10 tonnás termést produkált a növény, ettől most jelentősen elmarad.

Kelemen Mihály, a Csorvási Gazdák Zrt. igazgatóságának elnöke kiemelte, az elsőként learatott árpatáblában 3,8 tonna átlagterméssel kellett beérniük hektáronként.

Ez nagyjából fele a múlt évi hozamnak. Sokkal jobb eredményre a többi táblában sem számíthatnak, így nagyjából 4 tonna/hektár körül alakul az átlagtermés. A búza több helyen kiszáradt, és már látszik, hogy a talpon maradt növények is jóval gyengébb termést hoznak, mint az előző években.

Bozsó Tamás gazda és Csapó Imre gépkezelő vizsgálja az aratás előtt álló gabonatáblát.

Ahogy azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságánál közölték, a gazdák Békésben őszi árpát 24 500, búzát 95 ezer hektárról takarítanak be be. Az inputanyagok nagyon megdrágultak a műtrágyától a növényvédő szerekig, de a gazdák igyekeztek mindent megadni a növényeknek, amire szükségük van. Az átvételi árak még nagyon képlékenyek. Nem tudni, hogy azok járnak-e jobban, akik az aratás után egyből értékesítik a termést, vagy azok, akik kivárnak, számolva akár a letárolt terményhez kötődő költségekkel is.