– Az öntözés jelenthet megoldást, ám a teljes területünket nem leszünk képesek lefedni – tette hozzá Szollár Szabolcs. Támogatást nyertek 350 hektár öntözésére, hat lineár telepítésére. Vetőmagkukoricát, borsót is szeretnék 2023-ban öntözés alá vonni, ami a termelés biztonságát garantálhatja.

A szemle következő állomása volt a B-Árendás Kft. területe. Quintz Zsolt a gerendási központú családi cég ügyvezetője. Elmondta, földterületeiken hagyományos szerkezetű növényforgójuk van: búza, árpa, kukorica, repce, napraforgó. Harminc éve gazdálkodnak, de ahogy fogalmazott, azóta ez a legszárazabb félév, amit tapasztalt gazdálkodásuk során.

– Rosszul alakult az idei év. Mi is a terület 25 százalékát kitárcsáztuk, többet is lehetett volna. Az utána földbe került kukorica és napraforgó majd nagyobb terméseredményt hoz, ebben bízunk. A száraz év több problémát előidézett: az előző évben használt növényvédőszerek a száraz talajban nem bomlottak el, visszahatásuk tovább csökkenti a termést – magyarázta a napraforgó, az árpa és a kukorica termőterületei mellett. Majd tovább haladva, az Orosfarm Zrt. területét Dominkó Norbert mutatta be.