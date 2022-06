Elsőként Herczeg Tibor telephelyére érkezett tizenöt gazda. Csongrádi Pál tűzvédelmi tanácsadó a felsorakozott gépek mellett elmondta, az aratás előtt jogszabályi előírás, hogy a mezőgazdasági betakarításban résztvevő gépeket a tulajdonos köteles megszemlélni, meggyőződni arról, hogy a munkák elkezdése előtt a járművek műszaki állapota rendben van és minden egyéb feltételeknek megfelelnek.

Csongrádi Pál

– Én a tűzvédelmi előírások betartásának a fontosságára hívom fel a gazdálkodók figyelmét elsősorban a gépszemlék alkalmával. Ezeket ellenőriztem most is a helyszínen. Változott az országos tűzvédelmi szabályzat idén. Néhány vonatkozása érinti a betakarítást. Ilyen gépszemlékkor, az oktatás keretében, szót ejtettem a változásokról is. Felhívtam a figyelmet például az ásólapát követelményére. A jogszabály visszahozta ezt, miközben évekig nem volt előírás. A gépeken el kell helyezni kézi szerszámot, ha a tarlón valami (például olajfolyás) bekövetkezik, beavatkozhasson a gazda. A szalmaösszehúzás fogalmát is kihagyták korábban, most azt is visszahozták a szabályzat megalkotói – sorolta a friss tudnivalókat a szakember.