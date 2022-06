Kozsuch Kornél kitért arra, a kiállítás Békés megyei megjelenítése azért is fontos, hogy a jövő évi Petőfi Sándor emlékév tiszteletére minél több pályamű érkezzen be Békés megyéből. A tárlat június végéig tekinthető meg Békéscsabán, majd Kétegyháza lesz a következő állomás.

A gyökereket ápolják a programok

Sárba Katalin, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet orosházi származású osztályvezetője hangsúlyozta, a rajzpályázat a nemzet összefogásának, hűségének jelképe, kapocs az anyaország és az elcsatolt magyarság között. Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője szólt arról, a kultúra eredetileg azt jelenti: földet művelni. A mezőgazdaságnál és a szellemi kultúránál is fontos a gyökerek őrzése, ápolása. A rajzok többsége témáiban, sokszínűségében is a közösség, a család összetartó erejét, emellett a magyar hazához kötődést fejezi ki. A rendezvényen részt vett dr. Rákócziné Tripon Emese, Kétegyháza, Ribárszki Péter, Kondoros és Dudás Árpád, Zsadány polgármestere is, településeiken is látható lesz majd a tárlat.

Megszólalt a hegedű és Babits Mihály

A „Zászlók, ha lengenek…” rajzpályázat békéscsabai megnyitóját színesítette a békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola növendékének, Vágréti-Bogár Simonnak a hegedűjátéka, felkészítő tanára Uhrin Viktor. Zongorán kísért Farkas András zongoratanár. Babits Mihály: Áldás a magyarra című költeményéből Tótfalusi Helena szavalt részletet a rendezvényen.