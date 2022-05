A Gyulahús Kft. tavalyi évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról legutóbbi ülésének zárt részében tárgyalt a helyi képviselő-testület. Dr. Görgényi Ernő polgármester bejelentette, a cég tavaly rekordnyereséget, 655 millió 973 ezer forint adózott eredményt könyvelhetett el.

Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a társaság 8,3 milliárd forintot meghaladó árbevétellel zárta a tavalyi évet, ami 9 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest: – Ennek eredőjeként 720 millió forintos adózás előtti és közel 656 millió forintos adózott eredményt könyvelhettünk el – fogalmazott a szakember. Kérdésünkre kifejtette, ebben a kedvező folyamatban mind a belföldi, mind az exportból származó árbevétel emelkedésének szerepe volt.

– A hazai piacon mintegy 6,7 milliárdos árbevételt realizáltunk. Emellett a 2020-as, még inkább járvány sújtotta évhez képest, tavaly már nyíltak a külföldi piacok. 2021-ben 46 százalékkal, 500 millió forinttal magasabb árbevételt értünk el exportból, mint egy évvel korábban. A kivitel összege elérte az 1,6 milliárd forintot – szólt a részletekről Daka Zsolt.

Mint megtudtuk, nagyon sokat nyomott a latban, hogy Lengyelországba is elkezdtek termékeket, szárazárut szállítani.

A külföldi piacokra egyébként is szárazárut visznek, és a cég elődjének, a húskombinátnak szintén volt lengyel kapcsolata. Így ennek és a két ország, a két nép közötti jó kapcsolatának köszönhetően a lengyelek nyitottak a magyar gasztronómiai termékekre. A fürdővárosi cég hagyományos gyulai kolbászt szállít Lengyelországba.

A belföldi piacon a szárazáruk mellett a májas termékcsalád értékesítése is jól alakult. Kérdésünkre az ügyvezető igazgató kifejtette, az egész országban, a nagyobb áruházláncokban és kisebb üzletekben is erősítették jelenlétüket. Hozzátette, tavaly aktív marketingkampányt folytattak, amit megelőzött termékeik csomagolásának modernizálásra.

– Ennek során a tradíciót ötvöztük a korszerű megjelenéssel, majd mindezt egy aktív marketingkampánnyal támogattuk meg – folytatta a gondolatot. – Reklámfilmjeinket lehetséges vevőink, az érdeklődők láthatták a televízióban és az online felületeken is. Termelésben és kereskedelemben dolgozó munkatársaink egyaránt kivették a részüket a sikerből.

Az idei esztendő eddig eltelt időszakával kapcsolatban elmondta, az első hónapokban is sikerült az árbevételt növelniük. Ennek ellenére az energiaárak növekedése, illetve a sertéshús árának növekedése miatt az eredmény oldalon szerényebb évet várnak, mint 2021-ben. A negatív hatásokat ugyanakkor folyamatosan igyekeznek mérsékelni.

Tízszázalékos növekedést várnak az idei esztendőre

Terveink szerint idén körülbelül 10 százalékos növekedést érhetünk el, így árbevételünk az év végére meghaladhatja a 9 milliárd forintot – szólt a 2022-es elképzelésekről Daka Zsolt. A Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a gyártási technológia fejlesztésében és egyéb beruházásokban is gondolkodnak. Mint megtudtuk, szeletelőgépet és kisebb, a hatékonyságot tovább növelő berendezéseket szereznek majd be. Emellett éppen a korábban említett folyamatok miatt kiemelt figyelmet fordítanak az energiaellátás korszerűsítésére, hatékonyabbá tételére. Mindkét üzemegységünkben modernizálják majd a gőzelőállítást, aminek több területen is szerepe van a cég életében. A Kétegyházi úti üzemben pedig már megépült egy 500 kilowattos napelemes kiserőmű, amely az áramköltségek csökkentését segíti elő.

Daka Zsolt megerősítette, termékfejlesztésben, illetve termékinnovációban szintén gondolkodnak ebben az évben is. Ez a munka már szintén folyamatban vannak mind a szárazáruk, mind a különböző más készítmények esetében.