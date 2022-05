A hazainak szebb a kinézete, jobb az íze, mint az importárunak. A piaci standokat végigjárva ez volt a véleménye Kozsuch Kornélnak és Prohászka Bélának is. Elsőként Fudala György nagybánhegyesi őstermelőhöz látogattak el.

– Nagybánhegyes nemcsak a megyében, hanem országosan is élen jár a paprikatermesztésben, nem csoda, hogy népszerű fesztiváljuk is van ehhez a növényhez kapcsolódóan – hangsúlyozta Kozsuch Kornél. Fudala György kiemelte, 1984 óta termeszt paprikát, egyelőre a fóliással van kint a piacon, hasonlóan a paradicsomhoz. Sokat segít már neki fia, Márk is.

A kolbász sem maradhatott ki a piaci gasztrotúrából. A csabai Juhász György családi disznótoros standját keresték fel Kozsuch Kornélék. A családfő 2017-ben nyerte meg a Csabai Kolbászfesztivál szárazkolbászversenyét, feleségét, Borit 2019-ben koronázták kolbászkirálynővé. Ahogy Bori elmondta, a töltéseken ő is fűszerez, és az akkori győztes darabot ezekből, a szokásosnál kicsit csípősebb, kulárés kolbászokból tette félre a megmérettetésre.

– Belenőttünk a disznótorokba, a hagyományt őrizzük, továbbadjuk – hangsúlyozta az ifjabb Juhász György, aki 15 éven át futballozott a békéscsabai Előrében, most a kolbásztöltés és árusítás mellett a szarvasi labdarúgócsapat tagja. – Testvérem, Anita is besegít a női munkákba egy-egy disznóvágáson. A csabai piacot azért is szeretem, mert nagy a nyüzsgés, és itt valóban a legjobb otthon készített, termesztett portékákat találják meg a vásárlók.

Juhászéknál a hús és a szalonna aránya jellemzően 75–25 százalék, természetesen a hús javára. Az alapanyagot 6-7-es rostélyon darálják. Asztali sót, kiváló minőségű házi paprikát, fokhagymát használnak, minél pépesebb a fokhagyma, annál jobb. A köménymagot egészben rakják bele a húsba.

– Nagyon fontos, hogy tiszta legyen a bél, amibe töltünk – vette át a szót az feleség. – Ha csak lehetséges, előző nap vágunk, és a kolbásznak való húst kiterítjük, ott hagyjuk éjszakára, így a felesleges víz kijön belőle. A férjemmel együtt a szülői házból hoztuk magunkkal a kolbászkészítés hagyományát. Akkoriban a disznótorok az egyik legnagyobb családi eseménynek számítottak, összejöttek a rokonok, barátok és szomszédok. Mindig adtunk kóstolót egymásnak, hogy friss termékeket fogyasszunk, illetve megkóstoljuk, ki, miként készíti a disznótorost.

Kozsuch Kornél hangsúlyozta, szó szerint kizöldült a csabai piac, őstermelők sokasága vonultatja fel termékeit.

– Az agrárkamara is hozzájárult kezdeményezéseivel ahhoz, hogy a kis- és őstermelés, a családi gazdálkodás jövedelmezőbb legyen, és az elfogadott jogszabály alapján magasabb lett az az értékhatár, mely adómentességet biztosít – ecsetelte a NAK megyei elnökjelöltje. – A minőségre pedig garancia a NAK-védjegy is. Az őstermelőknek ezeket használniuk, kitenniük kell a placcukra két, ellenőrizhető azonosítószámmal. Ez igazolja, hogy saját őstermelői tevékenységből származik a termék.

Nem utaztatják az árut

Prohászka Béla kiemelte, örömteli, hogy a megyei, békéscsabai őstermelők mennyire sokszínű, minőségi termékpalettával rukkolnak elő évről évre, és a csabai piacot végigjárva ez az idei esztendőre is igaz. Legyen szó fóliás, üvegházi paradicsomról, paprikáról, uborkáról vagy a gyümölcsöknél már a szabadföldi szamócáról.

– Felmerül mindig a kérdés, hogy miben másabb az import áru, mint a hazai. Természetesen ott is törekszenek a lakosság maximális kiszolgálására mondta a szakember. – Ugyanakkor az itthon termesztett árut nem kell utaztatni, a földtől az asztalig végigkövethető. A szabadföldi zöldségeknek és gyümölcsöknek pedig a mi termőföldünk, klímánk a legmegfelelőbb.