A találkozót Higyed István szervezte meg, aki 1980 november 1-től mintegy öt és fél éven keresztül dolgozott munkavédelmi vezetőként a Békés megyei ZÖLDÉRT-nél.

– A sorsom úgy alakult, hogy 1989-ben a megyéből is elkerültem, viszont ezt a telet most Békéscsabán töltöm – árulta el hírportálunknak. Ennek kapcsán találkozott néhány kollégájával a megyeszékhelyeken, és akkor fogant meg az ötlet, hogy hívják életre az összejövetelt. Már csak azért is gondoltuk így, mert amikor beszélgettem a korábbi munkatársaimmal, mindannyian nagyon szívesen emlékeztek vissza a vállalatnál eltöltött időszakra. Boldog élet volt, jó volt együtt dolgozni, többen is úgy fogalmaztak, hogy sem előtte, sem utána nem volt olyan jó munkahelyük. Persze, ahogy egyik kedves volt kolléganőm is elmondta, fiatalok voltunk, de azon kívül valaminek még lenni kellett, hogy mindenki így gondol azokra az évekre.

A találkozó első részében Tóth Ádámné, Erdész Judit és Hankó György, egykori vezetők, munkatársak idézték fel a ZÖLDÉRT történetét. Az érdekes históriából szemezgettünk. Mint megtudtuk, 1947. január 1-én alakult meg a Gyümért Vállalt Békéscsabán, a Jókai utca egyik magánhazában tizenöt dolgozóval, gyakorlatilag ez a szervezet tekinthető a későbbi ZÖLDÉRT elődjének. 1951-ben átszervezéssel létrejött a Mezőker Vállalat, majd 1953-ban a Zöldség- Gyümölcs Értékesítő Szövetkezet, 1977-ben vált a neve Békés megyei Zöldség- Gyümölcs Kereskedelmi Vállalattá, ZÖLDÉRT Vállalattá. Induláskor kezdetleges körülmények között, kis raktárterülettel a Békés megyében megtermelt gyümölcs nagybani felvásárlása, értékesítése volt a feladatuk, amivel a megyei és a megyén kívüli ellátást biztosították. Zöldségféléket kis mennyiségben vásároltak fel még ekkor és a megyén belül adták el. Néhány év múlva tértek át a zöldségek nagybani felvásárlására és értékesítésére. Az áru biztosítása érdekében szerződést kötöttek magántermelőkkel, majd termelőszövetkezettel is. A szerződések megkötését követően tudták felmérni a beérkező termények mennyiségét, illetve tervszerűvé kellett tenniük az értékesítést is. Békés megye kiváló termőföldjei később lehetővé tették, hogy a vállalat az önellátáson kívül bekapcsolódjon a nagyvárosok és akkori gyárvidékek zöldség- és gyümölccsel való ellátásába is. Ugyancsak az itt megtermelt áru kiváló minőségének köszönhetően lehetővé vált a zöldségexport is. Többször repülővel vitték a primőr árut, elsősorban a korai retket és a salátát külföldre. 1959-ben Tótkomlóson elkészült az első saját erőből épített raktáruk, amit később dughagyma tárolóvá alakítottak. 1965-ben és 1966-ban már évi 1400 vagon vöröshagymát vásároltak és értékesítettek. 1961-ben átadták gyulai kirendeltségüket, a legtöbb jó minőségű salátát, retket, paprikát, uborkát ez a kirendeltség forgalmazta. 1969-ben a Békéscsabai ÁFÉSZ-től átvették a vágóhidat és a húsfeldolgozó üzemet. 1972-73-ban arab exportra juhok bérvágásával is foglalkoztak. 1975 végén elkezdődött a burgonyatároló építése, amelyet 1977 végén adtak át. A nyolcvanas években a megyei lakossági szükséglet 80 százalékát a vállalat tárolta be zöldségből, gyümölcsből.

Zsírszegény termékcsaládot is létrehoztak

1983-van savanyító üzemet is létesítettek, és ugyanebben az évben kezdődött a konzerv forgalmazása is. Kisebb mértékben vöröshagymát és görögdinnyét is exportáltak elsősorban a szovjet tömb országaiba, de néhány Nyugat-Európába is. Érdekesség, hogy már ekkoriban zsírszegény termékcsaládot, zsírszegény kenőmájast és zsírszegény sonkás felvágottat, illetve párizsit fejlesztettek ki.