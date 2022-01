Szabó Attila, a Bádogosok Országos Szövetségének elnöke kiemelte, a 2020-ban megalakult szervezet zászlajára tűzte az utánpótlás biztosítását, a szakma népszerűsítését. Ahogy többen is hangsúlyozták, nincs az rendben, hogy alig vagy nem is találnak munkástanulót, pedig minden adott ahhoz, hogy ezt a szakmát válasszák a fiatalok. A mestereknél, a gyakorlóhelyeken a növendékek százezer forintot is kereshetnek havonta. Az új rendelkezések szerint ugyanis már a diákok is úgynevezett tanuló-munkaszerződéssel dolgoznak, 18 év alatt hét, 18 év felett nyolc órát naponta. A fizetésük azért marad el a végzett szakmunkásokétól, mert még nincs meg a képzettségük, a gyakorlatuk, és egy hónapban csak tíz napot kell ledolgozniuk. Felelősséget is a mesterek vállalnak a munkájukért, hiszen önállóan nem is ténykedhetnek a tanulóidőszak alatt.