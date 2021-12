– Fontos, hogy nem csak hazánk területén, de az elcsatolt nemzetrészeken is létrehozzák értéktáraikat. Összekapcsolódik a múlt és a jelen ebben a munkában. Fontos erről beszélnünk, mert vannak, akik elfordulnak az értékektől, elavultnak vélik. Mi azt szeretnénk megmutatni, milyen ma a magyar és milyen lehetne. Ezért van ennek a területnek programja: a tradicionális mellé odateszi az újragondoltat is (viseletek megújításával, de táncra, zenére is van példa). Megtartják a régit és megjelenítik a modern változatát. Akik erre vállalkoznak, azokat mi erre bátorítjuk is – tette hozzá a miniszteri biztos. Az értékmentő munkáról elárulta, a támogatási igényekre sok jelentkező van.