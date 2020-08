Nemzetiségi napokat tartottak Szarvason

Az Összetartozás Éve jegyében telt idén a XXIII. Kárpát Medencei Nemzetiségi Napok Szarvason. A szombati eseményen viseletben vonultak, zászlót, majd szobrot avattak, főzésben versengtek, ünnepi köszöntőket mondtak és kenyeret is áldottak a történelmi Magyarország közepén.

A pénteki búzaösszeöntést követően szombaton újra összegyűltek a szarvasiak, ezúttal a már hagyománnyá vált nemzetiségi napok apropójából. A program a reggeli felvonulással kezdődött, majd zászlófelvonással egybekötött megnyitót tartottak az Összetartozás Emlékparkban, ahol felavattak egy emlékoszlopot és a Trianon-100 év fájdalma domborművet.

Még a délelőtt folyamán megkezdődött a főzőverseny, a kenyérdagasztás és a kemencés sütés is, színesítve a települések táncaival, zenéivel. Mindeközben az Árpád szálló előtt a város legújabb műalkotásáról, a Túri Török Tibor muzeológus, szobrász által Árpád fejedelemről megmunkált szoborról rántottak leplet. Itt elsőként Babák Mihály polgármester mondott köszöntőt, amelyben elhangzott, miután a Magyarok Kenyere elment tőlük, egy ajándékot kapott a város a nagyfejedelemről formált szobor tárgyában. Utóbbiért köszönetet mondott az alkotónak és támogatóinak.

A városvezető után Závoda Ferenc, a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének elnöke, Bődi János, Szarvas Város Barátainak Köre elnöke és a szobor társadományozója, valamint Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (Magosz) elnöke mondták el ünnepi gondolataikat. A szobor avatását követően pedig Túri Török Tibor beszélt szobráról. Kifejtette, az alkotás során a nagy hadvezér jellemét, nagyságát igyekezett érzékeltetni, melynek alapanyagául egy spanyol művészkerámiát választott.

A délutáni órákban az Ezüstszőlőben folytatódott a program, ahol ünnepi bevonulással és köszöntésekkel kezdtek, majd Domokos László, az Állami Számvivőszék elnökének üzenetét olvasták fel. Levelében megírta, a Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok szervezői és támogatói mindannyian nagyrabecsülést érdemelnek a hagyományok megőrzése és ápolása érdekében tett erőfeszítéseikért. Hiszen a közös cél és az ezer éves kultúránk tart meg minket egyénként, közösségként, és a hagyományaink ápolása által válunk szellemileg, lelkileg erősekké és gazdagabbakká.

Závoda Ferenc, a rendezvény házigazdája elmondta, a sors fintora, hogy a koronavírus járvány miatt sokan nem lehetnek jelen az ünnepségen. Azonban a magyar ember erős, szikár túlélő, ezt is átvészeli és újra találkozhatunk, ünnepelhetünk. Méghozzá azt, hogy száz év után sem csitult el a veszteség hiánya és senki sem felejtette el a valamikori határokat. Molnár Etele alpolgármester köszöntőjében elhangzott, nagy örömére szolgál az önkormányzatnak, hogy a lakosságot vendégül láthatják a nemzetiségi napokon.

Dr. Kulcsár László, a megyei agrárkamara elnöke kifejtette, köszönet illeti a várost és a rendezőket, amiért a járványhelyzetben is kitartottak amellett, hogy bár késve, de találkozzanak, ünnepeljenek, valamint emlékezzenek eleinkre, azokra a nagyszerű magyarokra, akik vállvetve, egymás kezét fogva, a történelmi csapás dacára fennmaradtak. Ugyanakkor háláját fejezte ki a gazdáknak is, akik a pandémia idején is helytálltak, hiszen általuk lehetett élelem a lakosság asztalán. Mucsi András, a Békés Megyei Önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős bizottságának elnöke elmondta, a megyei önkormányzat a kezdetek óta támogatja a rendezvényt, amiért rendkívül hálásak a szervezőknek.

Jakab István ünnepi beszédében elhangzott, a hétvégén zajló szarvasi események az életről, egy egészséges nemzet, egészséges polgárairól szólnak, akiket nem sodort el a világban zajló őrület. Hiszen itt a lakosság büszke a múltra, tudja értékelni a jelent, valamint építeni a jövőt, amiért mindannyiukat nagyra becsüli. Végül Lázár Zsolt evangélikus esperes kenyéráldása következett.

