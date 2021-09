Tizenhét esztendősen kétszeres világbajnok a gyulai Vidó Roland

Egyéniben és csapatban is aranyérmet szerzett a Nagykunsági-főcsatornán megtartott Sporthorgász Ifjúsági Világbajnokság U20-as kategóriájában a 17 éves gyulai Vidó Roland. A fiatalembert a páratlan teljesítményért a közelmúltban a Körös-vidék Horgászatáért elismeréssel tüntette ki a Körös-vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ). Vidó Rolandot mindezekért választottuk a hét emberének.

– Több évet készültünk a világbajnokságra, hiszen a főcsatornán tavaly és tavaly- előtt is rendeztek országos bajnokságot, így viszonylag jól ismertük a horgászvizet, de a vb-t megelőzően is lementünk gyakorolni – árulta el hírportálunknak Vidó Roland. – Már ekkor is jól fogtunk, de hogy őszinte legyek, fel sem merült, hogy egy ilyen remek siker lehet a vége. A csapat mindkét versenynapon parádésan teljesített, az pedig nekem egészen különleges érzés, hogy a csapataranyérem mellett egyéniben is sikerült győznöm.

– Előzetesen hogy érezte, mekkora esélye van a sikerre?

– Nem a kötelező szerénység mondatja velem, de egyáltalán nem éreztem esélyesnek magam az egyéni világbajnoki címre. A csapat nagyon jól együtt volt, látható volt, hogy van keresnivalónk, de az egyéni verseny mindig egy más kategória, amihez a jó versenyezés mellett óriási adag szerencsére is szükség van. Nekem ez most megadatott.

– A KHESZ múlt heti közgyűlésén elhangzott, hogy „a legfiatalabb, mindössze 17 éves világbajnokaként írta be magát a Körös-vidék horgászkrónikájába”. Milyen érzés?

– Bevallom őszintén, hogy bár már eltelt néhány hét a világbajnokság óta, még mindig nem fogtam fel teljesen, hogy két aranyérmet sikerült szereznem és világbajnok lettem. Azt hiszem, hogy ehhez még el kell telnie egy kis időnek.

– Ahogy a felkészüléshez is sok-sok időre lehetett szükség. Mennyi lemondás hozta meg a sikert?

– Egy évben szerintem átlagosan 100–150 napot biztosan készülök a versenyekre, és ezekhez a tréningekhez gyakran el is kell utazni, hiszen meg kell ismerni az egy-egy megmérettetésnek helyet adó horgászvizet. Anélkül lényegesen nehezebb jól és eredményesen teljesíteni. Sok hétvégén kelünk útra édesapámmal, így akadnak olyan péntekek és szombatok, amikor kimarad a buli, nem megyek fel a srácokkal a városba, de ez ezzel jár, ezt vállaltam. Persze azért a szórakozás sem hiányzik teljesen az életemből, amikor lehetőségem van, én is mindig ott vagyok.

– Ha már az édesapját említette, ő is egészen kiváló versenyző. Mennyire esett az alma ezúttal közel a fájához, hogyan alakultak a horgászévei gyermekként?

– Hatéves korom óta horgászok, és apu elhivatottsága, jó példája terelt engem is a sport felé. Már kisgyermekként is sokat jártam vele versenyekre, majd én is rajthoz álltam. Alig tízéves voltam, amikor az első komolyabb megmérettetésen, egy megyék közötti bajnokságon részt vettem, majd következett az országos bajnokság, az U15-ös korosztályban válogatott lehettem, és sikerült országos bajnokságot is nyernem. Korábban az U15-ösök között pedig szereztünk csapatban egy világbajnoki ezüstérmet. Édesapám nélkül mindez nem sikerült volna.

– Apropó, szereti a halat?

– Nem. Kifejezetten az a horgász vagyok, aki a sportért űzi ezt a hobbit, amint kifogtam a halat, dobom is vissza.

– Hobbiként említi a horgászatot, de lehet ezt a sportot profiként is űzni?

– Nagyon keveseknek adatik meg, hogy profi horgászként éljenek. Személy szerint én nem gondolkodom ebben, a békéscsabai Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari iskolában kereskedelmi szakon tanulok, és szeretnék is ebben a hivatásban dolgozni. Családunknak van egy horgászboltja Gyulán, szeretnék majd ott elhelyezkedni, hiszen mondanom sem kell, hogy az mennyire közel áll hozzám. A munka mellett pedig úgy gondolom, hogy továbbra is versenyezni fogok.

– S mivel foglalkozik egy világbajnok, ha éppen nem horgászik?

– Természetesen már csak a koromnál fogva is az iskola tölti ki a legtöbb időmet. Emellett, ha a versenyek és a felkészülés mellett marad időm, lejárok gyúrni.