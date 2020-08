Szakmája egyúttal hobbija is Lengyel Tibornak

Pro Natura Emlékplakettet adományozott az agrárminiszter nemrégiben Lengyel Tibornak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetőjének. A szakember magas színvonalú vezetői munkát végez a természeti örökség megőrzésében és a túzokvédelemben egyaránt, ezért választottuk a hét emberének.

– Hogyan tudná jellemezni a munkáját és mit szeret benne a legjobban?

– Sokszínűnek jellemezném, hiszen az erdőkezeléstől a mezőgazdaságig terjed, a természetvédelmi kezelés részeiként. Ezentúl a védett fajok mentését is végezzük tájegységünkön, tehát igazán sokrétű feladatokkal találkozom. Nagyon szeretem csinálni, a munkám gyakorlatilag a hobbim is, tehát elmondhatom, én oda kerültem, ahová mindig is szerettem volna. Ráadásul mindezt az otthonom, Dévaványa közelében tehetem meg.

– Összességében miből áll egy napja és hogyan tudja összeegyeztetni teendőit?

– Feladatunk sokrétű, de viszonylag sokan vagyunk a tájegységen, így azok eloszlanak. A mindennapokban foglalkozunk állattenyésztéssel, túzokvédelemmel, különböző élőhelyi kezelésekkel és erdészeti teendőink is vannak. Viszont szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden nap más természetvédelmi jellegű feladatot, problémát kell megoldanunk, ami izgalmassá teszi a tevékenységet. A központunk Szarvason van, ami több tájegységre tagolódik, melyek közül talán a miénk a legnagyobb. Így komolyabb léptékű feladataink mindig az igazgatóságon keresztül érkeznek, melyeknek a gyakorlati megoldása a miénk. Azok koordinálása, az emberek vezetése, az önkormányzatokkal és különböző helyi szervekkel való kapcsolattartás pedig főként rám tartozik.

– Kitüntetését magas színvonalú tevékenységéért adományozták önnek. Hogyan érintette a Pro Natura Emlékplakett átvétele?

– Ez egy nagyon nívós szakmai elismerés, több olyan személyt ismerek, akik megkapták és véleményem szerint példaképként lehet őket kezelni. Ezért is lepett meg nagyon, ugyanakkor jólesett, hogy az igazgatóság felterjesztett rá, majd nekem ítélték oda. Tájegységünk elsősorban a túzokvédelemre van kihegyezve, és a kitüntetésben is nagy szerepe van az ezen a területen folytatott tevékenységünknek. Bár az emlékplakettet én vettem át, mégis úgy veszem, hogy azt az egész tájegység kapta, hiszen mindannyiunk munkája hozzátartozik sikereinkhez. Utóbbiak közé tartozik például, hogy a túzokállományt – melynek mélypontja a 80-as évek környékére volt tehető – sikerült stabilizálnunk, majd jelentősen növelnünk. Ennek köszönhetően az 500 példány körüli dévaványai állomány országos szinten meghatározóvá vált. Ezentúl kiemelendő még a gazdálkodókkal való kapcsolattartás és az agrárkörnyezetvédelmi program beindítása, amiben szintén közreműködött igazgatóságunk. A túzokvédelem ugyanis a velük való partneri viszonyon alapul, hiszen élőhelyük főként mezőgazdasági területükön található.

– Már az iskolai végzettsége is a természetvédelemhez kapcsolódik. Mondható, hogy ez egy gyerekkori szerelem?

– Igazság szerint én Fekete István könyvein nőttem fel, az első olvasmányom például a Vuk volt, ami nagyon meghatározta az életemet. Így mindig a természet körül forgott az összes érdeklődési köröm, a hobbim és a szakmám is. Szerencsére még abban a korban nőttem fel, amikor mezítláb csavarogtunk a határban és minden olyan dolgot észrevettünk, amit a mai gyermek a számítógép előtt ülve már nem tud értékelni.

– Tevékenységén belül mi az, ami a szívéhez legközelebb áll?

– Lényegében a természetvédelmi szakma egésze, de ugyanúgy közel áll hozzám az erdészeti és a vadgazdálkodási szakma is. Ha mégis ki kell emelnem valamit, az a túzokvédelem lenne. Hiszen ez okozza számomra a legtöbb örömöt és sikerélményt, ezek miatt érdemes csinálni ezt a szakmát.

– Mondhatni, hogy a túzok a kedvenc állata? Volt olyan példány, amit különösen megkedvelt?

– Igen, mondhatjuk kedvencnek. Sajnos azonban arra nincs idő, hogy az ember minden egyes túzokkal külön megismerkedjen, vagy mellette legyen napi 24 órában. Egy fiatalkori, a dévaványai Túzokvédelmi Állomáson töltött gyakorlaton viszont nekem még volt szerencsém találkozni egy Gazsi nevű túzokkakassal, nagyon szelíd állat volt. Ha embert látott, mindig odament a kerítéshez, pöffeszkedett és igyekezett felhívni magára az illető figyelmét. Ez számomra egy meghatározó élmény volt.