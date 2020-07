Saját vendégként várják a látogatókat Gyulára

Kun Miklós vezetésével a Gyulai Várfürdő számos szép eredményt ért el az elmúlt időszakban. A közgazdász és gazdasági szakjogász végzettséggel is rendelkező szakembert a közelmúltban a Nemzeti Légiipari Projekt Kft. ügyvezetői feladataival is megbízták. Kun Miklóst eddigi életútja miatt választottuk a hét emberének.

A városban 2022-től repülőgép-alkatrészt gyártó Airbus Helicopters Hungary Kft. tulajdonosa hetven százalékban az Airbus, 30 százalékban a magyar állam – erősítette meg kérdésünkre Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója.

– Az állam a tulajdonrészét a Nemzeti Légiipari Projekt Kft.-n keresztül jeleníti meg. Ennek a cégnek lettem az ügyvezetője, illetve felügyelő bizottságának a tagja. Feladataim közé tartozik a jelentések készítése és a tulajdonosi érdekképviselet. Mivel nem teljes munkaidős munkáról van szó, a két terület jól megfér egymás mellett.

– Közel négy éve, 2016 decemberében a banki szektorból érkezett a Várfürdő élére.

– A 90-es évek végén kerültem a banki szektorba előbb vállalati, később nagyvállalati vonalra. Kapcsolattartóként és elemzőként dolgoztam, majd a stratégiai területre kerültem át. Ebben a feladatkörben lehetett talán a legnagyobb rálátást szerezni a vállalati bankolásra, a tervezésre, a végrehajtásra, a visszamérésre, a monitoringra. Ezeket a tapasztalatokat most is hasznosítom.

– Amikor kinevezése után először beszélgettünk, meghirdette a nyitott ajtók elvét és külön kitért a barátságos légkör fontosságára. Mennyire teljesültek az elképzelései?

– Egy cég vezetése csapatpszichológia is. Egy vezető hangulata, a legapróbb dolgok is végig gyűrűzhetnek az egészen szervezeten. Nagyon fontos, hogy lendületet, lelkesedést adjak munkatársainknak. Lényegesnek éreztem azt is, hogy a tulajdonosi gazdaszemlélet megerősödjön. A Várfürdőt nem csak a fák, falak, medencék, hanem legalább annyira a dolgozók alkotják. Szerettem volna elérni, hogy mindenki úgy kezelje a látogatókat, mintha a saját vendégei lennének. Vallom, hogy lehet hibázni, bárki hibázhat, a legfontosabb azonban a hozzáállás. A nyitott ajtók elve is része a cégnek: bármikor, bárki jöhet hozzám, és amennyire tudom, figyelembe veszem a véleményeket, javaslatokat.

– Számos szép eredményt ért el az elmúlt években a Gyulai Várfürdő. Ön mit tart a legfontosabbaknak?

– A már említett barátságos atmoszférát nagyon lényegesnek tartom. Emellett valóban jobban teljesítünk annál, amit előzetesen terveztünk mind a látogatószám, mind a bevételek tekintetében. Munkánk alapja a tudatos költséggazdálkodás és a szigorú költségmonitoring. A bevételeket nehéz előre megjósolni, hiába erős a marketingünk, a másik legfontosabb tényezőt, a napsütéses órák számát nem befolyásolhatjuk. A világ legjobb marketingje is kevés, ha nincs jó idő, a járványról már ne is beszéljünk. A költségekre azonban ráhatással bírunk. A Várfürdő nagysága és visszatérő látogatói köre biztosítja, hogy „békeidőben” elérjük a megfelelő vendégszámot.

– Számos fejlesztés is megvalósult, illetve előkészítés alatt áll. Mit tart a legfontosabbaknak ezek közül?

– Elsőként a fürdő parkjában felállított Erkel-szobrot említeném. Az emlékmű üzeni, hogy nemcsak egy strand vagyunk, hanem történelmi emlékhely is, akár mint Budapesten a Széchenyi vagy a Gellért fürdő. Volumenében a legnagyobb fejlesztésünk a versenyuszoda közelmúltban elkezdődött energetikai korszerűsítése. A Várfürdő történetének legnagyobb beruházása lesz a Magyar Turisztikai Ügynökség több mint 3 milliárd forintos támogatásával megvalósuló fejlesztésünk, amelynek részeként termál aquapalotát és medical wellnessközpontot is létrehozunk.