Rengeteg ügyben kérik a sarkadi Sárosi Mátyás segítségét

Nemrég egy körözött fiatalt kapott el és tartóztatott fel a 77 éves Sárosi Mátyás. Alapítója mindkét sarkadi polgárőr egyesületnek, a minap kimagasló ténykedése elismeréséül kiérdemelte a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát. Több mint három évtizede önkormányzati képviselőként is dolgozik, így nem csak közbiztonsággal kapcsolatos ügyekben keresik a helyiek.

Ezt ne hagyja ki! Botrányos szerződések sora jellemzi Karácsonyék munkáját

– Részt vett a Sarkadi Polgárőr Egyesület, majd a Veress Ferenc Polgárőrség alapításában is, melynek mai napig tagja. Miért gondolta, hogy szükség van polgárőrségre a városban?

– Több mint ötven éve szolgálom a várost, korábban önkéntes rendőrként ténykedtem. Amikor a rendszerváltás előtt ez a lehetőség megszűnt, úgy értesültem, hogy lehet polgárőrséget létrehozni, meg is alakítottuk, a szándék mellett volt rá igény is. Idővel belejöttünk. Sajnos egyre kevesebb a fiatal, egyre idősebbek a tagok, de helytállunk.

– Milyen ügyekben kérik a segítségét?

– Mindenben segítek, amiben csak lehet, és megeshet, hogy valamelyest el is kapattam az embereket. A telefonom mindig nálam van, éjjel-nappal kereshetnek, folyamatosan rendelkezésre állok, bizalommal fordulhatnak hozzám. Ha pedig olyan az ügy, akkor jelzem tovább a rendőrségnek. A minap például szóltak, hogy egy ember megy az utcában, és minden házhoz bekiabál, hogy munkát keres. Mentem azonnal, meg is találtam. Beszéltem az illetővel, majd mondtam, hogy mindjárt megkérdezem a rendőröket, mi a helyzet. Azt kérte, ne tegyem, mert körözik. Én meg feleltem, hogy annál jobb, ne menjen sehova. Mégis elhajtott a biciklivel, én pedig mentem utána autóval és megállítottam. Aztán érkeztek a rendőrök is. Kiderült, hogy közérdekű munkára ítélték büntetésként, de nem dolgozta le, így elzárást kapott.

– Milyen eseteket tudna még feleleveníteni az elmúlt időszakból?

– Ügyelek a tűzifaárusokra is, megkérdezem, hogy van-e engedélyük. Volt, aki azzal hívott, hogy becsapták. Szerencsére sikerült a rendszám alapján elfogni a csalókat. Akadnak a kutyákkal is problémák. Volt néhány harci eb, amely Újteleken több házhoz is bement. Széttéptek rengeteg baromfit, de nem ettek meg egyet sem. Most jobban megy az embereknek, mint régebben, nem fordul elő annyi lopás, de azért akadt pár a közelmúltban. Vannak, akik abban kérnek segítséget, hogy addig, amíg elmennek esküvőre, lakodalomba, esetleg elutaznak pár napra, őrizzük a házukat, lássa mindenki, hogy van mozgás a környékben.

– Melyik volt a leginkább meghökkentő ügy?

– Amíg régebben az alkohol és például ittas vezetők okoztak problémát, addig mostanában egyre inkább a kábítószer jelent gondot. Jó pár évvel ezelőtt három fiatal szórakozott a Kálvin tér környékén, az egyik házban. Jött az egyik, hogy nagy a baj, segítség kellene. Akkor találkoztam először olyanokkal, akik a drogtól ki vannak ütve. Alsónadrágban vergődtek az asztalon, látszódott, hogy mennyire ver a szívük, volt, amelyik azt mondta, hogy valami üldözi. Érkeztek a mentők, a rendőrök, a háromból kettőt a mentők elvittek. Később találkoztam a harmadik fiatallal, mondtam is neki, hogy ha tudná, hogy nézett ki, akkor nem csinálna ilyet többé, kicsin múlt, hogy nem halt meg.

– Olyan embernek ismertem meg, aki kimondja, amit gondol.

– Sokszor elmondom, hogy annyian dolgoznak közfoglalkoztatottként a városban, hogy olyan tisztának kellene lennie a településnek, mint a pohár. Azt is kértem, hogy azok, akik a forgalmas út mellett dolgoznak, vegyék fel a sárga mellényt, nehogy baj legyen, fontos a biztonság. Ha meglátok egy szabálytalanságot, szólok miatta. Így volt ez akkor is, amikor a Démásznál dolgoztam, sok áramtolvajt kaptam el.