Örül, ha hat olvasóira Molnár Lajos

Molnár Lajos sorsa egészen fiatalon összefonódott az írással, számos lapnál dolgozott, és serdülőkora óta versek, novellák is fűződnek a nevéhez. A Körös Irodalmi Társaság Körösök Gyöngye díjával is kitüntetett alkotót szülőföldjének bemutatására irányuló irodalmi tevékenysége miatt is választottuk a hét emberének.

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán végeztem népművelés szakkollégiumon – szólt kérdésünkre pályájáról Molnár Lajos. – Néhány évet tanítottam, de hamar rájöttem, az nem az én világom. A Zemplénből 1988-ban jöttem haza, akkor kerültem a Békés Megyei Népújsághoz, ahol segítőkész kollégáimtól a napi munkában megtanulhattam a szakma alapjait. Később a Napi Délkeletnél, majd a Békés Megyei Napnál dolgoztam. Néhány évig a Szabad Föld és a Magyar Nemzet megyei tudósítójaként is dolgoztam, itt különösen a Szabad Földnek végzett munka tetszett, mezőgazdasági termelőkről, régi szakmák utolsó képviselőiről írhattam riportokat, portrékat. Rövid ideig szerkesztettem a Gyomaendrődi Hírmondót. Már jó ideje a szülőfalumban, azaz már -városomban, Körösladányban élek, most a mezőberényi művelődési központban dolgozom, itt a közösségszervezői feladatok mellett a Mezőberényi Hírmondót is szerkesztem.

– Az ország számos táján élt. Milyen impulzusokkal gazdagodott az egyes helyeken?

– Fiatalemberként érdekelt, hogy máshol miként ­élnek az emberek, ezért családommal együtt Debrecenbe költöztünk. A nyolcvanas évek elején, közepén laktunk ott, hamar remek baráti társaságunk alakult ki. A cívisvárosban már akkor is nagyon sok kulturális program volt, mi pedig semmiről sem akartunk lemaradni. A Kádár-kor valóságára ott nyílt fel a szemem, az idős, történelmi ­tapasztalattal rendelkező emberek elkezdtek őszintén beszélni, és társaságunk ­szamizdatot is be tudott szerezni. A zempléni Fonyból a remek hegyi kirándulások emléke maradt meg. A szomszédokban nagyon segítőkész embereket ismerhettünk meg, nekünk akkor még ismeretlen volt a kertművelés, a barom­fitartás. Elmondták, hol találunk gombát, szedret, somot.

– S hogyan jött képbe a szépirodalom?

– Amikor serdülőként elkezdtem a világra eszmélni, a gondolkodással együtt az írás is jött. Számomra nagy öröm, ha megírok egy-egy verset, novellát, és úgy érzem, azt sikerült úgy megfogalmaznom, hogy képes lesz hatni az olvasójára. Ez az igazi kihívás! Eddig három kötetem jelent meg, az első 1999-ben Békéscsabán a Tevan Kiadónál, ez az addig írt legjobb verseim gyűjteménye volt. A második könyvem Csendzuhatag címmel 2017-ben a Fiatal Írók Szövetsége Hortus Conclusus-sorozatában látott napvilágot. Ez is verseskötet, ebben időben és térben a lélek szabad szárnyalását írtam le. A harmadik könyvem Arcok Csudaballáról címmel a Napkút Kiadónál jelent meg, ennek novelláiban egy képzeletbeli falu jellemeit, emberi sorsait idézem meg, és a visszaemlékezés során elmosódik a határ valóság és fikció, ébrenlét és álom között. Jelenleg is novellákon dolgozom, ezek az Élet és Irodalomban, illetve a Bárkában és a Tiszatáj folyóiratokban jelennek meg. Valamikor ezekből is kötet lesz. Most születő novelláim nagyon is a hétköznapi tapasztalatból táplálkoznak.

– Több helyen olvastuk, hogy nagyon közel áll önhöz a Körösök vidéke…

– Gyermekkoromban a falu szélén laktunk, így gyakorlatilag a természetben nőttem fel. Ha van egy kis szabadidőm, ma is szívesen sétálok a Körös-parton. Szerencsés lenne, ha a régi vízi világot legalább egy kisebb területen vissza tudnánk állítani, Körösladányban van is erre egy tervezet. Természetesen mindhárom könyvemben motívumként, témaként írok a Körösről.