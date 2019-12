Orbán Benő már száznegyvenszer segített

A véradókat köszöntötték a napokban Budapesten. A Gerbaudban tartották az országos ünnepséget, ahol megyei személyiségek és szervezetek is elismeréseket kaptak. Az Egészségügyi Minisztérium által alapított Pro Vita díjban részesült száznegyvenszeres teljes véradásért Orbán Benő orosházi véradó. Hírportálunk őt választotta a hét emberének.

A biztonságos vérellátáshoz naponta 1600 liter vérre van szükség hazánkban. Emberek élete múlik ezen. A véradókat nevezhetjük névtelen hősöknek, akik közügyet szolgálnak, hiszen bárhol, bárkinek, bármikor szüksége lehet ilyen segítségre. Orbán Benő is évtizedek óta ezeknek a hősöknek az aktív táborát gyarapítja.

– A véradók napja alkalmából idén hatvankilencen vették át elismerésüket a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat által szervezett ünnepségen, a fővárosban. Ön Pro Vita díjban részesült. Milyen érzés volt a névtelenségből ismert, elismert emberré válni?

– Nagyon jólesett, hogy gondoltak rám a felterjesztők. Szép ünnepségre szólt a meghívás, jó érzés volt hasonló gondolkodású önkéntesek, segítők között átélni az élményt és átvenni dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkártól a díjat. Gyönyörű hely, méltó környezet. Most jártam ott először.

– A hetvenes évek óta rendszeres véradó. Volt és van arra példa, hogy a köszönet eljut önhöz?

– Igen, ha a véremet felhasználják, érkezik SMS-üzenet, amiben erről értesítenek. Évente helyi, megyei szinten is megemlékeznek a véradókról, ami szép gesztus.

– Emlékezzünk a kezdetekre! Mikor és milyen indíttatásból lett véradó?

– Nagycsaládba születtem, nyolcan voltunk testvérek, én a hetedik. Tanyán éltünk, nem dúskáltunk a javakban, az iskola után azonnal dolgoznom kellett. 1971-től egy termelőszövetkezetben láttam munkához, ahol – miután betöltöttem a tizennyolcadik életévemet – tájékoztattak, lehet vért adni. Ráadásul szabadnap járt érte. Nem volt rossz érzés, igaz, némi félelem bujkált bennem, de nem ijedtem meg, és nem is elégedtem meg egy alkalommal. Rendszeresen nyújtottam a karomat, évente kétszer, háromszor. S ha jött a behívó, akár később már ötször is, ha lehetett. Aki tétovázik, annak bátorításként mondom: nem kell tartani a tűszúrástól.

– Nem sokkal később egy operáció kapcsán a családban is szükség volt vérre…

– Ez pedig megerősítette bennem az elhatározást, bármikor, bárki lehet rászoruló. A vér életeket ment. Örülök, ha véradóként segíthetek.

– A családban hasonlóan gondolkodnak mások is?

– Algyői vagyok, de amióta megismertem a feleségemet, 1981 óta Orosházán élek. Itt van véradó állomás, mindenki előtt adva van a lehetőség, hogy segítsen embertársain. A párom mindig mondta, menj, ha teheted, és segíts! A támogató háttér nagyon jó dolog. A testvéreim közül volt, aki véradó lett, igaz, nem érte el ezt a 140-szeres számot. A fiam már kipróbálta, elképzelhető, hogy az én példám motiválja majd a továbbiakban. Fiatal, megteheti.

– Amíg aktív volt, járt a szabadnap meg a virsli…

– Nem is tagadom, hogy jólesett, ha kaptunk szabadnapot, később félműszakot kellett csak ledolgozni. Nyugdíjasként viszont az ember rugalmasan bánik az idejével, ám a figyelmes gesztusok most is jólesnek.

– A véradók egészséges emberek. A rendszeres kontroll is hasznos…

– Valóban. És az is igaz, hogy véradás után úgy érzi magát az ember, mintha kicserélték volna. Hatvanhat évesen köszönöm, jól vagyok.