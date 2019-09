Mesélő tárgyakat gyűjt a néprajzkutató

Harangozó Imre Szent Mihály napján született, ahogy a régi helyi anyakönyvekben olvashatjuk: „törzsökös magyar földész családban”. Gyermekkorától kezdve vonzódik a néprajz iránt. Gyűjtőútjai során bejárta az egész Kárpát-medencét, eljutott Erdélybe, Moldvába és Bánátba is. Kutató-, feltáró- és gyűjtőmunkájának köszönhetően bárki megismerheti az itt élők szokásait, használati tárgyait. A napokban Békés megyéért díjat vehetett át.

– Honnan ered a népi tárgyak, népi kultúra iránti szeretete?

– Hatéves koromban kis múzeumot rendeztem be a padláson talált tárgyakból az istállónk egyik szegletében. Őseim javarészt katolikus magyarok, a hagyományaikhoz ragaszkodó szögedi nemzetből. Egy negyedrész pedig evangélikus, iparosi, kurtanemesi hagyományokkal. Illetve megyénk jeles emlékirat-szerzője, Jeszenszky Ferdinánd is szerepel apai ágon az őseim sorában.

– Ön szerint miért fontos, hogy tovább bővítsük ez irányú ismereteinket?

– Korunk legjellemzőbb közösséget sújtó betegsége a kollektív amnézia. Úgy tűnik, az európai ember elfeledi, hogy lehet és kell is tanulni az öregektől. A régi egyszerű emberek tudtak úgy élni, hogy a legnagyobb nehézséget sem vették túlzottan komolyan. Ez az attitűd talán abból fakadt, hogy tudták, nem örök hazánk ez a világ, csupán úton lévők, átmenők vagyunk benne.

– Könyveit lapozva, cikkeit olvasva fölmerül a kérdés, milyen indíttatás kell mindehhez? Kik voltak a mesterei, kikkel ismerkedett meg a hosszú évek alatt?

– Kell hozzá belső érdeklődés, a vidék és a benne élő ember ismerete, alázat és rutin. Ha mindez együtt van, s a gyűjtőnek még szerencséje is van, megszólal ember és tárgy egyaránt. Nekem megadta a gondviselés, hogy Lükő Gábor, Kallós Zoltán és Erdélyi Zsuzsanna segített abban, hogy lássak. Tanárom és még sokkal több volt számomra Makoldi Sándor, mesterem és atyai jó barátom, Halász Péter. A drága, öreg bihari juhásztól, Sáfián Tibi bátyámtól pedig az maradt meg, hogy egyetlen számadó van: a Jóisten, az bőven elég, ha Rá figyelünk!



– Számos néprajzi tárgy része saját gyűjteményének, amelyből nemrég a csabai Szlovák tájházban kiállítást is rendeztek. Melyek ezek, mesélne róluk? Van-e ezek között olyan, ami története vagy eredete miatt fontos az ön számára?

– Leginkább a beszélő tárgyak érdekelnek. Olyanok, amelyek a közösségi lélek képi megnyilvánulásai. Itt van például egy szép, gazdagon díszített mosósulyok. Valamikor, ha egy fiúnak megtetszett egy leány, tisztességes szándékát jelezhette például egy faragott jegyajándékkal. Ha a leány ínyére volt a közeledés, akkor elfogadta ezt a jelekkel ékesített tárgyat, adott esetben például ezt a sulykot. Akár így is indulhatott egy életre szóló kapcsolat száz esz­tendővel ezelőtt hazánkban. Vagy itt van ez a szép, gazdagon cifrázott nyelű karikás ostor. Ezt az eszközt leginkább vidékünk pásztorai használták. Réges-régi, a lovas pásztornépekre jellemző terelőeszköze ez a magyarnak. Igen fontos tárgyi emlékeink ezek a szerszámok, hiszen egy-egy szép cifra ostornyélen elénk tárul a magyar pásztorember egész élete, munkája, vigassága, de még a hitvilága, világképe is.

– Számos díjjal jutalmazták néprajzos gyűjtői tevékenységét. Idén pedig átvehette a Békés megyéért kitüntető díjat, amelyre az újkígyósi képviselő-testület terjesztette fel. Mit jelent önnek ez a rangos elismerés?

– Gyökössy Endre írja valahol, hogy az ember nem tud élni jó szó, elismerés nélkül. Alapvető igazság ez, vágyunk a visszajelzésekre, és minden őszinte elismerés jólesik, ezek között is a szülőváros, szűkebb szülőföld megbecsülésének jele különösen kedves. Remélem, hogy ez a rangos elismerés azt is jelenti, hogy átjött az az alapüzenet, amelyet eddigi gyűjtéseim, tanító, nevelő munkám nyomán sikerült megfogalmaznom: csak az önmagát a természet részeként megélő, a maga nemzeti, vallási és kulturális önazonosságának birtokában lévő ember képes megtartani a világot, megőrizni mindent, amit a sors, vagy ha úgy tetszik, az Isten reánk bízott.