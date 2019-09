Ma is fanatikusan szereti a munkáját Dér István

Az orosházi Dér István Békés Megyéért kitüntetést vett át a megyei közgyűlés ünnepi ülésén. Az indoklásban elhangzott: a DER Építő és Szigetelő Kft. projektigazgatója Békés megye gazdasági életében betöltött meghatározó szerepéért kapta a díjat. Hírportálunk ezért választotta őt a hét emberének.

Orosháza Dér István hozta létre a DER Építő és Szigetelő Kft.-t. Fia az ügyvezető, ő projektigazgatóként dolgozik. A cég utólagos szigeteléssel, termékgyártással, mérnöki tevékenységekkel – például épületdiagnosztikai vizsgálatokkal – foglalkozik. Saját fejlesztések, találmányok is fűződnek a vállalkozás nevéhez. Ismerik őket az ország minden részén és a határon túl is, hiszen számos középületet, műemléket újítottak fel.

– Paraszti családból származik, ám pályaválasztásakor az építőipart választotta. Jó döntés volt ez ennyi évtized távlatából?

– Amikor a földjeinket elvették, a hosszú távú megélhetés érdekében határoztunk úgy a szüleimmel, hogy a békéscsabai Vásárhelyi Pál Híd- és Vízműépítő Technikumban tanuljak. Elsajátítottam a mélyépítőszakma alapjait. Erős iskola volt, a szerkezetépítésből, a magasépítésből is széles körű ismereteket kaptam. A közútépítőknél helyezkedtem el 1962-ben. Akkoriban se járműveink, se gépeink nem voltak, a csákányok hegyes végeivel oldottunk meg mindent. Amikor a síküveggyár építése elkezdődött, a mélyépítéshez hívtak.

– Komoly szakmai kihívások elé is állították. Melyek voltak ezek?

– A gyár építésénél új technológiát, injektorcölöpözést alkalmaztunk, amit később, az altalaj-stabilizációs munkáinkban alkalmazni tudtam. De megbíztak a Juhász Gyula utcai hétszer tizenkét lakás építésénél a műszaki ellenőri feladatokkal is. Tanultam éjjelente, hogy a magasépítéssel járó kihívásokkal is sikerrel birkózzunk meg. Azért fogalmazok többes számban, mert az építőipar nem magányos műfaj. Akkor van eredmény, ha csapatként dolgozunk. Én soha nem vitézségből mutattam példát, hanem emberségből. Ehhez máig tartom magam.

– Majd elhelyezkedett egy építőipari vállalatnál. Ha felnéz Békés és Csongrád megye máig meghatározó létesítményeire, akkor büszkén mondhatja: ezt is mi csináltuk…

– Másnak földrajzi támpont, a település jellegét, arculatát meghatározó építmény, nekem életem egy része a három mezőhegyesi házgyári lakótömb, a mezőkovácsházi, az orosházi gabonasiló vagy a víztornyok építése.

– Mikor váltott és lett vállalkozó?

– Vertfalú házba születtem, a mai napig ott élek. Egy ilyen ingatlan állandó javítást igényel, felvizesedik. Találkoztam az utólagos szigetelési eljárással, érdekelt. Unioros gebinesként kezdtem, majd egyéni vállalkozó lettem. Az ötvenméteres gyopárosi uszoda szigetelése mellett sok templom, műemléki épület felújításán dolgoztunk, dolgozunk a mai napig alvállalkozóként. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan beruházásokban vettünk rész, amelyeket ICOMOS-díjjal tüntettek ki a műemlékek és műemlékhelyszínek megőrzéséért végzett munka elismeréseként.

– Fia tizenöt éve vette át a cégvezetést. Milyen munkamegosztásban dolgoznak?

– Naponta kijövök a telephelyünkre, ugyanolyan fanatikusan szeretem a munkánkat, mint a kezdetekkor. A mi tevékenységünk sose látszik, ha jól végezzük. Mindketten és a dolgozóink is erre törekednek. Egy nagy család vagyunk. Az építészet – ahogy már mondtam – olyan műfaj, ahol egy jó csapat kell. Nekem, nekünk ez megadatott.