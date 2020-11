Magyar Gazdaságért Díjat kapott Fáskerti László

A közelmúltban Varga Mihály pénzügyminiszter a nagyon rangos Magyar Gazdaságért Díj elismerésben részesítette Fáskerti­ Lászlót, a gyulai F&O Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét. A szakembert kimagasló életútja, illetve közösségi szerepvállalása miatt választottuk a hét emberének.

– A nyolcvanas években a Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat fő építésvezetője voltam, sógorom a gépészeti részt, én a generált irányítottam – emlékezett vissza a kezdetekre Fáskerti László. – Akkoriban kerestek meg minket, hogy nem tudnánk-e kivitelezni egy külsős munkát. Egy pillanat alatt előjött a régi vállalkozói gén, hiszen édesapám maszek kőműves volt, én pedig belenőttem ebbe a világba. 1984 szeptember-októbere táján vágtunk bele a vállalkozásba másodállásban, GMK-ban, az akkori gazdasági munkaközösségben. Három évig dolgoztunk így, majd 1987. április 4-én ­főállású vállalkozóvá váltunk.

– Hihetetlenül sok épület fűződik a nevükhöz. Melyek a legemlékezetesebb munkáik?

– Erre hirtelen nehéz válaszolni. Az első nagyobb munkánk a kétegyházi szakiskola tornatermének megépítése volt. Az első jelentősebb generálmunkánk részeként pedig a gyulai sportcsarnokot építettük meg. A gyulai katolikus templom belső festésében is részt vettünk, ahol az állványozást végeztük. Érdekes munka volt, és olyan embereket ismertünk meg, mint Patay László festőművész, aki emellett a jaminai templom festését is végezte. Az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban az Erdő-Ember Kiállításegyüttes projekten több mint tíz épület kivitelezése fűződik hozzánk, amelyben Csete György Kossuth- és Ybl-díjas építészművésszel dolgoztunk együtt. Szakmailag és emberileg egyaránt érdekes munka volt. A békéscsabai vasútállomás magasépítési feladatait, a sarkadi cukorgyáron belül a gabonatároló kialakítását és épületfelújításokat is végeztünk. Dolgozunk dán szakembereknek a gádorosi és orosházi sertéstelepen. Aszódon pedig éppen csütörtökön volt a vasútállomás fejlesztésének műszaki átadása.

– Önök számára melyek voltak a legbonyolultabb, legnehezebb időszakok az elmúlt évtizedekben?

– A harmincszázalékos infláció időszaka borzasztóan nehezen alakult a rendszerváltáskor, a 90-es esztendők elején. Minden teljesen bizonytalanná vált, nem tudtuk, mit hoz a holnap, állandóvá vált a drágulás, miközben fix árakkal kellett volna dolgoznunk. Ekkor kezdtünk feljárni Budapestre, az egyik kamara, Palotás János és Kovács István fémjelezte kisvállalkozói tagozatának eseményeire, itt sok információt kaptunk arról, hogy mi várható, előadást tartott az akkori pénzügyminiszter és az adóhivatal is. Nagyon fontosnak számított mindez, éppen ezért alapítóként azonnal a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a VOSZ tagjai ­lettünk.

– Azóta is fontos tagja a megyei és az országos szervezetnek…

– Három évtizede nagyon sokat számított, hogy abban a bizonytalan helyzetben információkat kaptunk. Másrészt nagyon lényegesnek tartom a VOSZ által életre hívott megyei Prima díjakat. Lehetőségem is nyílik segíteni az elismerések átadását, és örülök, hogy számos gyulai kiválóság szintén átvehette a kitüntetést. Ez igazi gyulaiként kiemelten fontos számomra.

– Kíváncsivá tesz, hogy közben miként van ideje a hobbijára is?

– Azt szoktam mondani, hogy nem hobbim, betegségem van. Nagyon régen méhészkedem, még édesapám révén kerültem be a „bogaras” világba, és a méhállományom is elég nagyra nőtt. Társadalmi munkában az Országos Magyar Méhészeti Egyesület ellenőrző bizottságának elnöke voltam, a gyulai mézfesztivál országos mézversenyének ötlete tőlem származik. Ma is aktívan méhészkedek, ami egyébként szintén rengeteg kapcsolatot, barátságot hozott számomra.