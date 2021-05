Lenyűgözte az óvoda miliője a csabai Szegfű Ferencnét

Ha a gyermekek biztonságos, nyugodt közegben vannak, akkor szárnyakat kapnak és fejlődnek. A munka során nagyon fontos a rugalmasság, a nyitottság, az újdonságok iránti fogékonyság – mondta Szegfű Ferencné. A három óvodát és a gerlai faluházat működtető Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ igazgatója a minap érdemelte ki a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa címet.

– Nagy a nyüzsgés az óvodákban?

– Igen, most már mindhárom óvodánk szinte teljes létszámmal működik. Ez az egész nevelési év furcsa volt a járvány miatt, hiszen novemberben rendkívüli szünetet rendelt el az Oktatási Hivatal a megbetegedések miatt. De minden gyermek és szülő alig várta, hogy újra megnyissunk. Attól óvoda az óvoda, hogy van benne élet! Tavaly tavasszal, a karantén alatt is bejártunk a kolléganőmmel, és lehangoló volt az akkori kihaltság, a csend.

– A Lenkey utcában találkoztunk, de megejthettük volna az interjút a Hajnal utcában vagy Gerlán is.

– A Lenkey utcai óvoda az intézmény székhelye, de a másik két óvoda és a gerlai faluház sorsát egyaránt a szívemen viselem. Sokat tartózkodom a Hajnal utcai és a gerlai óvodákban is, igyekszem ápolni a kapcsolatot a gyermekekkel, a szülőkkel. Arra is törekedtem, hogy mindhárom óvoda sajátos arculatát, nevelési elképzelését megőrizzük, nem szerettem volna ténylegesen is összemosni őket egy intézménnyé. Családiasak az intézményeink, mindegyikben biztonságos, nyugodt a légkör. Minden óvodapedagógus ismer minden gyermeket és szülőt, és ez fordítva is igaz. Nincs fennakadás, ha valaki másik csoport szakemberével találkozik reggel vagy délután. Ettől is lesz a gyermekek érzelmi, értelmi és mozgásfejlődése a legoptimálisabb.

– És mitől lesz kiváló egy pedagógus?

– A szakmai elhivatottságtól. Nem szeretném magam túlértékelni, de úgy érzem, hogy bennem ez munkálkodik. Elhivatott vagyok az óvodapedagógia területén, azon belül fontosnak tartom a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kicsik egyéni fejlődését, az esélyegyenlőség biztosítását. A mai gyakorlatban immár természetesnek mondható az egyéni fejlesztés, hiszen ahány gyermek, annyiféle, mindenkinek más és más a fejlődési üteme. Ezt figyelembe véve kell megtervezni a napi munkát, ami az én csapatomnak kiválóan megy. Az óvodás időszak az, amikor a gyermek idegrendszerének fejlődése egy nagyon érzékeny korszakba kerül, sokat változnak 3 és 6 éves kor között. A szemnek is látványos a változás, hogy egy kicsiből egy érett, iskolára kész gyermek lesz. A kollégáim tudatosan készülnek minden napra, figyelembe veszik a pedagógiai program sajátosságait, valamint azt, hogy ennek a korosztálynak mennyire fontos a játék, ehhez igazodik minden tevékenység.

– Mi a vezetői, pedagógiai hitvallása?

– Mindig az az elsődleges, hogy a gyermek biztonságos, szeretetteljes, nyugodt közegben legyen, hiszen akkor szárnyakat kap és fejlődik. A mai korban fontos szempont a rugalmasság, a nyitottság, az újdonságok iránti fogékonyság, alkalmazkodni kell a kor kihívásaihoz. Hiszem és vallom, hogy csak így lehet fejlődni. Másabbak most a gyerekek és a szülők, valamint a technika is, mint évtizedekkel ezelőtt. A kicsik szinte észrevétlenül is a telefonok, a táblagépek közegében nőnek fel, ehhez igazodniuk kell a pedagógusoknak, valamint az oktatási-nevelési módszereiknek ugyancsak.

– Miért döntött annak idején az óvodapedagógiai hivatás mellett?

– Első generációs pedagógus vagyok, a felmenőim között nem voltak pedagógusok. A Rózsa Ferenc Gimnáziumba jártam – ami akkoriban a mostani evangélikus gimnázium épületében volt –, és minden nap a Luther utcán sétáltam haza. Akkor még működött a Luther utcai óvoda, az utam mellette vezetett, és szimpatikus volt az ottani miliő, ahogy az óvónők az udvaron játszottak, foglalkoztak a gyerekekkel. Emellett a pályaválasztásnál a saját óvodai élményeim is meghatározók voltak. Csak pozitív élményeim, emlékeim vannak abból az időszakból, a rendőrségi óvodából, ahol később egy ideig dolgoztam is.