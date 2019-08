Kiérdemelte a fekete pólót a vasember

Úszott, biciklizett, futott: tizenöt óra alatt teljesítette a különleges Ironman-versenyek királyának nevezett Norseman viadalt a minap Norvégiában Pepó János, és magára ölthette azt a fekete pólót, amit csak a legjobbak kapnak meg. Valódi vasember, idén a legerősebb tűzoltók versenyén is felállhatott a dobogóra. Mindezekért választottuk a hét emberének.

– Mitől különleges verseny a Norseman?

– Ez indította el az extrém Ironman-versenyek világát. Ugyanúgy 3,8 kilométert kell úszni, 180 kilométert biciklizni és 42 kilométert futni, mint más viadalokon, azonban rendkívüli természeti, valamint szélsőséges, igen változékony időjárási körülmények között: egyszer zúzmara van, máskor ragyogó napsütés.

– A kerékpározás és a futás során egyaránt komoly szintemelkedés vár az indulókra, illetve a legvégén egy hegycsúcs, a Zombie Hill, ahova csak az első 160-at engedik fel, őket fekete pólóval jutalmazzák. Négyezren jelentkeztek, hogy teljesítenék a kihívást, viszont mindössze 232 résztvevőt választottak ki sorsolással. Mindig is a terveim között szerepelt a Norseman, de korábban nem sorsoltak ki. Szerencsére.

– Szerencsére?

– Nem tudtam volna teljesíteni. Viszont az elmúlt években kétszer megcsináltam a szintén extrémnek számító szlovákiai Janosik viadalt. Tudtam, van annyi tapasztalat és edzés mögöttem, hogy nem lehet probléma, csupán a fekete póló volt kétséges. Bár egy-egy Ironman-verseny nem mások, hanem saját magam legyőzéséről szól, itt figyelnem és számolnom kellett, hogy benne legyek az első 160-ban és meglegyen a jutalom. Óriási dolog kiérdemelni a fekete pólót.

– Hogyan emlékszik vissza a 226 kilométerre, amit a 232 induló közül 118.-ként, 15 óra 10 perc alatt teljesített?

– Egy komp kivitte a versenyzőket a tengerparttól 4 kilométerre, és egy fjordban, a Norvégiában melegnek számító, 18 fokos vízben kellett úszni. Ezt követte a biciklizés, az első 30 kilométeren több mint ezerméteres, összességében pedig 3416 méteres szintemelkedéssel. A kerékpározás közepén jött egy holtpont, a lejtőn nem akaródzott tekerni, aztán, amikor többen megelőztek, összekaptam magam.

– A futás egy tónál kezdődött, 25 kilométerig sík volt a terep, majd jött az 1800 méteres szintemelkedés és végül a hegy. A 17. kilométernél megálltam egy kicsit. Mindig ugyanazzal a sportitallal, kiegészítő zselével és energiaszelettel edzek, versenyzek, valamint hagyományos ételként zsíros kenyeret és apróra vágott húsos szalonnát falatozok, most viszont fura módon a frissítőnél pár kocka őszibarack zökkentett ki a holtpontról.

– Mit érzett, amikor célba ért?

– Hogy jól elfáradtam. Megfogott a nap, nem gondoltam, hogy annyira meleg lesz, mint itthon; hidegre, szélre és esőre készültem. Az utolsó öt kilométert az előírások miatt csak kísérővel lehetett teljesíteni, a feleségemnek, Mónikának mondhatni születésnapi ajándék volt, hogy együtt futottunk fel a csúcsra. A célban volt egy magyar csapat, ami kiváló hangulatot csinált, és amikor látták, van magyar befutó, kiírták, hogy hajrá, Jani, Békéscsaba.

– A felkészülés során indult a legerősebb tűzoltók versenyén is.

– Bár külön nem hangoltam rá, erőnléti edzéseket is tartottam magamnak amellett, hogy úsztam, bicikliztem és futottam. Most megvolt az állóképességen túl a kellő erőnlét is, no meg az évek tapasztalata, így felállhattam saját korosztályomban a dobogóra.

– Egyébként hogyan kezdődött a szenvedélye, hogy Ironman-versenyeken vegyen részt?

– Nem tudtam teljesíteni egy felmérőt 30 évesen. Ezért elkezdtem futni, ám a félmaratonok és a maratonok után újabb kihívásra vágytam, megnéztem, hogy mik kellenek egy-egy Ironman-versenyhez. Vettem 20 ezer forintért egy biciklit, amit pár tízezer forintból feltuningoltam. Az első viadalt 40 évesen teljesítettem. Az azóta eltelt pár év alatt – a mostani, norvégiaival együtt – kilenc-tíz megmérettetésen vagyok túl, és vannak további terveim is az extrém versenyek világában.