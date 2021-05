Hrabovszki Mihály: minden gyermek fontos

Minden gyermek fontos, minden diáknak meg kell adni a lehetőséget, hogy képességeit a legmagasabb szinten kibontakoztathassa – mondta Hrabovszki Mihály, a Lencsési Általános Iskola igazgatóhelyettese. A szaktanácsadóként, tantervfejlesztőként is ténykedő szakember megkapta a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa címet.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc teljes kontroll alatt tartja Karácsonyt

– Mi alapján lehet értékelni a pedagógusokat, mitől lesz egy-egy szakember jó, kiváló?

– Több iskolában taníthattam, szaktanácsadóként is dolgozom, és az évek alatt rengeteg pedagógussal ismerkedtem meg. Közülük nagyon sokan kiemelkedőek, ezért is nagy elismerés számomra a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa cím, növeli a díj rangját. Attól lehet egy pedagógus jó vagy kiváló, hogy a munkája során alkalmazkodik a gyerekek meglévő képességeihez, adottságaihoz, körülményeihez, és a tanítási folyamatát a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez igazítja. Tanterv, tanmenet alapján dolgozunk, de nagy különbség van diákok, osztályok között. A pedagógia legfőbb feladata, hogy megítéljük: az adott osztálynak, csoportnak, gyermeknek milyen fejlesztésre van szüksége, és olyat nyújtsunk neki.

– Mi a szaktanácsadó feladata pontosan?

– A pedagógus szakmai munkájának támogatása, és lényeges, hogy nem az ellenőrzése. Fontos, hogy csak akkor megy és ad tanácsot, ha az iskola, az óvoda, a pedagógus kéri. Pedagógiai értékelési szakemberként több óvodában és iskolában jártam, és nemcsak a tanítási, tanulási folyamattal, hanem az annak részét képező mérésekkel is foglalkozom. Sok óvoda és iskola alkalmazza például a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszert, ami felméri a 4-8 éves gyermekek kognitív képességeit, és megfelelő fejlesztést is biztosít.

– Tantervfejlesztéssel szintén foglalkozik. Milyennek kell lennie egy tantervnek?

– Van az emberiség által felhalmozott tudásnak egy magja, amit minden tanulónak el kell sajátítani, ezt a Nemzeti alaptanterv határozza meg. A miniszter pedig kerettanterveket bocsát ki, ami alapján az intézmények elkészítik a helyi­ tanterveiket, ami azért fontos, mert különbségek vannak­ – ahogy említettem – diákok, osztályok, sőt iskolák között is. A helyi tanterv révén az iskola nevelőtestülete olyan dokumentumot állíthat össze, ami a tanulóinak a leginkább megfelel. Abban pedig olyan követelményeket fogalmaznak meg, ami abban az intézményben, környezetben eredményesen teljesíthető – persze a meghatározott keretek között. Egy iskolának alkalmazkodnia kell a környezetéhez, fontos, hogy egy kulturális központja legyen az adott településnek, városrésznek.

– Általános iskolában kezdte pályafutását, és most ismét általános iskolában dolgozik. Visszatért a gyökerekhez?

– Igen. Tanítóként kezdtem a mai Erzsébethelyi Általános Iskolában, ahol 17 évet töltöttem. Ott elindult egy érdekes szakmai kísérlet, és ennek hatására az érdeklődésem egyre inkább az oktatási rendszer felé irányult. Ezért örültem, amikor a pedagógiai intézetbe hívtak, ahol továbbképzéseket szerveztem és tartottam, mérésekben vettem részt, tehát a szolgáltatói oldal munkájában is részt vettem. Aztán a városházán a fenntartói feladatokba is betekinthettem. Utána jött a Belvárosi iskola, aztán újra a szakmai szolgáltatás. És immár hatodik tanévemet töltöm a Lencsésin, ahol megtaláltam azt a pedagógiai szemléletet, hitvallást, ami közel áll hozzám, és amit Vida András intézményvezető is képvisel. Ez pedig az, hogy minden gyermek fontos, mind a közel 680, aki iskolánkban tanul. Minden gyermeknek szeretnénk megadni azt a lehetőséget, hogy kibontakoztathassa a legmagasabb szinten a képességeit, függetlenül attól, hogy milyen képességei vannak, hogy milyen családi háttérrel rendelkezik.