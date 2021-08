Hintóval járta a tanyákat a mezőkovácsházi védőnő

Szükség van arra, hogy időnként elismerést, köszönetet kapjanak azok, akik feladataikat tartósan, magas színvonalon és felelősségteljesen végzik, munkájukat példamutatóan látják el. Ezek között az emberek között talán élen is járhat Telek Sándorné, aki több generáció védőnőjeként kapott Polgármesteri Elismerő Oklevelet. Az egészségügyi szakember Semmelweis-napon vette át az elismerést Csepreghy Elemér polgármestertől és Albertus László alpolgármestertől.

Azoknak szánják ezt a kitüntetést, akik a közjóért, Mezőkovácsháza érdekében dolgoztak, fejtettek ki értékes tevékenységet. A polgármester a bizottsági elnökökből álló szakmai közösség véleményezését követően döntött arról, hogy a sokak által Ica néniként közismert védőnőnek adja át a díjat több évtizedes, példaértékű és magas színvonalú védőnői tevékenysége elismeréseként.

– Mint kezdő körzeti védőnő 1965-ben került Mezőkovácsházára. Nagyszénási lányként miért ezt a települést választotta?

– A Juhász családban hárman gyerekeskedtünk. Nővérem is védőnőnek tanult, az ő példáját követtem. A szegedi nővérképzőben végeztem én is, majd Kovácsházára, Gulyás Rózsa védőnőhöz kerültem szakmai gyakorlatra. Megszerettem, itt ragadtam, mert volt üres álláshely. Dr. Vörös Áron orvos és a kollégák remek csapatot alkottak. Végül is jó döntés volt, hiszen ez lett az egyetlen munkahelyem, innen mentem nyugdíjba 2006-ban.

– A körzet nagy volt, hogyan képzeljük el az 1960-as éveket? Egy fiatal, dolgos lány miként igyekezett helytállni pályakezdőként?

– Albérletben éltem, ez volt az önállósodásom időszaka. A munka tetszett, szerettem. Tószegi Emília, Seres Ferencné és én, mi így dolgoztunk hárman. Akkoriban sok gyermek született. Nem volt könnyű a munkánk. Apámtól kaptam kismotort, hogy a nagy területen könnyebben mozogjak. Bevallom, máig nincs jogosítványom… Maradt a gyaloglás és a kerékpár. Tanyakörzetem is volt. Jó időben az Új Alkotmány Termelőszövetkezet hintójával, télen, hóban pedig lovas szánkóval vittek ki az édesanyákhoz. Olyan telek voltak ám, hogy máig beleborzongok. Őrzöm azt a hatalmas irhabundámat, amelyen sokszor lógtak ám a jégcsapok.

– A távolság, a munka sokszínűsége is teljes embert kívánt?

– Abban az időben nemcsak gyermekgondozást, hanem családsegítést is végeztem. Egy-egy családban több generáció élt együtt. Ha a nagymamának voltak gondjai, igyekeztem neki is segíteni. A felnőtteknek a recepteket, a babáknak a tápszert vittem házhoz. Egy-egy árulkodó mozdulat miatt orvosi vizsgálatot is sokszor javasoltam. Majd kaptam a visszacsatolást, hogy jók voltak a megérzéseim. Vöröskeresztesként szerveztem a véradókat. A gondozottakkal kölcsönös volt a szeretet, a tisztelet és a megbecsülés.

– A fiatal lányból családanya lett. Megtalálta a szerelem is Kovácsházán?

– Miután megismerkedtünk a párommal, 1967-ben házasodtunk össze. Albérletben kezdtük a közös életünket, majd 1970-től költöztünk a jelenlegi otthonunkba.

– A helyiek útba igazítottak, azt mondták, Ica néni a lakótelep közepén, a megmaradt egyetlen kertes házban él.

– Ezt a házat nem bontották le. Azt mondták, ide már újabb tömb nem férne el, városképileg rendben van ez így. A férjem haláláig együtt csinosítgattuk. Itt neveltük fel két gyermekünket, itt látogat meg a három unoka.

– Vannak-e még kérdések? A védőnői tapasztalataira kíváncsiak még az anyukák?

– Nyugdíjazásom után sokáig megállítottak, telefonon kérték a tanácsomat az emberek. Mostanában is előfordul, hogy a lányomon keresztül egy-egy kérdéssel megkeresnek. Igyekszem segíteni.