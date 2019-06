Generációkat tanított a jóra

Bár jócskán letagadhatna a korából, nemrég ünnepelte nyolcvanadik születésnapján az arany- és gyémántdiplomás kamuti pedagógus, Raffay Györgyné. A legendás tanítónőt egész életútja és a helyi közösség érdekében végzett kimagasló tevékenysége miatt is választottuk a hét emberének.

– Izgalmasan kezdődött a pedagógusi pályája…

– 1957-ben Kamut-pusztán kezdtem tanítani, ahová ha esett, ha fújt, mindennap biciklivel tekertem ki. Ez napi nyolc kilométert jelentett oda-vissza. Három évvel később férjhez mentem, és már Gyurival közösen költöztünk ki a tanyavidékre. Férjem agráregyetemet végzett, és arra kértünk engedélyt, hogy taníthasson a felső tagozaton, én pedig továbbra is az alsósokkal foglalkoztam. Nagyon szép időszak volt. Talán személyes családi gyökereim miatt is úgy érzem, hogy a tanyasi embernél igazabb, mosolygósabb, becsületesebb embert nem tudok elképzelni.

– A távolságok akkor egészen mást jelentettek. Hogyan fogadták a gyakran ugyancsak kilométerekről bejáró gyerekeket?

– Mindig teát főztünk nekik, illetve – különösen rosszabb időben – edénybe vizet készítettünk ki, hogy a hosszú gyaloglás után megtisztíthassák csizmáikat a sártól. Tízóraira zsíros vagy lekváros kenyeret kentünk. Volt, hogy teaesteket rendeztünk. Ma is tartom a kapcsolatot a tanítványaimmal, és milyen érdekes is az élet, többen közülük már nagyszülők.

– Apropó, miért éppen a tanítást választotta hivatásául?

– Egészen kiskoromtól kezdve vonzott ez a pálya. Talán az erős hangom miatt felvigyázó is voltam, de talán a legfőbb ok, hogy olyan pedagógusaim voltak, akikre példaképként tekintettem, szerettem volna olyan lenni, mint ők. Már negyedik osztályban biztos voltam benne, hogy tanító leszek.

– Tizennyolc évesen pedig már munkába is állt.

– Akkoriban másként mentek a dolgok. Az általános iskolai évek után már felvételiztem Szarvasra, hogy tanító lehessek. Általános iskolai tanárom búcsúzóul azt írta a tablómra: „Amikor először lépsz az iskolába, szeresd a gyermeket és tanítsd a jóra!” Az általános iskola után következett a meghallgatás énekből, testnevelésből és beszédkészségből. Sikerrel jártam, pár év múlva pedig elkezdtem a munkát Kamut-pusztán.

– Mekkora változást hozott, hogy 1963-ban beköltöztek Kamut központjába?

– Ekkor épült az emeletes iskola a központban. Persze akadtak különbségek. Kamut-pusztán az első négy osztállyal, átlagosan 28-30 diákkal foglalkoztam, az új iskolában előbb az elsősökkel, majd felmenő rendszerben a másodikosokkal. A nyugdíj előtti éveimben vittem felsősöket, azokat a gyerekeket, akiket korábban első-másodikban tanítottam. Gyakran gyűltünk össze nálunk, palacsintát sütöttünk, tejbegrízt főztünk, etettük a teknősbékáinkat. Mindig rengeteg jószágunk volt, a közeli óvodából is szívesen jártak át hozzánk.

– Szigorú tanár volt?

– A szeretet erejéig voltam szigorú, s közben, ha valaki nem fedte be a füzetét, megtettem én, ha nem hozott uzsonnát, adtam neki. A szekrényemben annyi minden volt, hogy amikor nyugdíjba mentem, alig tudtam kipakolni. Mindent elraktároztam, hogy ha valaki otthon felejt valamit, lehessen pótolni, vagy ha nehéz körülmények közül érkezett, segíthessek. S persze tudni kellett megfogni a gyerekek kezét, ha kell, együtt ugrabugrálni velük, testnevelésórákon közösen csináltuk a békaugrást, együtt futottunk. A fonyódi nyári táborba élő csirkét is vittünk. A férjemmel és a szülőkkel együtt kopasztottunk, együtt főztünk, sütöttünk, hogy nekik jó legyen. A gyulai lovastáborba egy alkalommal biciklivel tekertem át, és vittem a zsírosbödönt. A jó melegben, olyan nyomott hagyott a megolvadt zsír, hogy nem lett volna nehéz követni. Az ezernyi – remélem, a volt diákok számára is – közös élmény ma is itt él bennem.