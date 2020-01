Életműdíjat kapott a megye patikusa

A Magyar Gyógyszerészi Kamara aranyérme a magyar gyógyszerészetért kifejtett kimagasló tevékenységért, a példaértékű aktivitású életmű elismeréseként adományozható. Tavaly decemberben a kamara elnöksége a díjat dr. Melczer Mária Ágnesnek, a Békés megyei szervezet elnökének adta. A gyógyszerészt ennek apropóján, életútja miatt választottuk a hét emberének.

– Miként lett gyógyszerész?

– Az iskolában sok mindennel foglalkoztam, érdekelt például a zene, a tánc, a nyelv és a sport is. Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy mi lesz majd, ha eljön a továbbtanulás, a szakmaválasztás. Ahol laktunk, többen is orvosok voltak, és az ő gyerekeik, a pajtásaim, az orvosira jelentkeztek. Én nem tudtam orvosnak menni, viszont az egyik házbeli gyermek, aki akkor már elsőéves volt az orvosin, azt tanácsolta, menjek gyógyszerésznek. Ez a fiatal utcabeli egyébként az a Szentkereszty András volt, aki később a csabai kórház orvos igazgatója lett, és sajnos nagyon fiatalon, autóbalesetben elhunyt.

– Az ő ösztönzése, tanácsa segítette a pályaválasztásban?

– Ő volt, aki erre az útra irányított. De akkoriban még nem sokat tudtam a gyógyszerészekről. Ő is csak nevetett rajtam, mikor kérdeztem tőle, és csak annyit mondott: „nyáron hűvösben, télen meg melegben vagy”. Elkezdtem azonban utánajárni a dolgoknak, és felkeltette az érdeklődésemet. Szüleim is támogattak, ezért megpróbáltam a felvételit, ami elsőre sikerült, így aztán 1971-ben már végzősként léptem ki a Szegedi Orvostudományi Egyetemről.

– Ilyen simán ment a dolog?

– Nem egészen. Volt egy mélypont az egyetem alatt, amikor majdnem abbahagytam. Éppen elvégeztem az első félévet, amikor az édesapám váratlanul, szívinfarktusban elhunyt. Álmában érte a halál. Ez annyira megviselt, hogy három hétig be se mentem az egyetemre, és akkor úgy éreztem, nem akarom tovább folytatni. Anyukám azonban erősködött, és meggyőzött arról, hogy tovább kell folytatnom, már csak azért is, mert apukám sem akarta volna másképp. Így aztán, amikor kissé lecsillapodtam a sokkból, átgondoltam és visszamentem az egyetemre.

– Az egyetem után mi következett?

– Mehettem volna bármerre, Szeged, Debrecen és a főváros is várta a végzősöket, de én mindig is Békéscsabán éltem, ide húzott vissza a szívem, és édesanyám is itt élt. Mindez adta, hogy hazajöjjek, és így is tettem, utána pedig sosem „hagytam el” a várost. Vidékre ugyan jártam dolgozni, például Sarkadon kezdtem, aztán a csabai főtéri patikában folytattam, ahonnan viszont sokszor eljártam, mivel vállaltam pendlizést: a szabadságaik alatt a vidéki patikák gyógyszerészeit helyettesítem. Ezt néhány évig csináltam, majd Jaminába, a Batsányi utcai patikába kerültem, itt körülbelül tíz évig voltam gyógyszertárvezető. 1987-ben aztán megüresedett a Deák utcában egy hely, és azóta is itt dolgozom.

– Jól tudom, hogy a patikával egy épületben van az otthona?

– Igen, 1996 óta, ekkor vásároltam meg a gyógyszertárat, amihez egy lakás is tartozik, azóta ez az otthonom. Mindig is közel álltak hozzám a páciensek, a betegek, velük foglalkoztam egész életemben. Véleményem szerint a patikában csúcsosodik ki a munkánk sava-borsa. Ennek a hivatásnak ez a legfontosabb része, ez a lényege, és én végig ezt csináltam, csinálom most is.