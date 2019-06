Balázsné Szabó Erzsébet közösségeket épít Battonyán

A helyi hagyományok ápolását szolgáló kiemelkedő tevékenységének, Battonya kulturális életében betöltött szerepének, sikeres közösségépítő tevékenységének méltó elismeréseként kapta Balázsné Szabó Erzsébet az Év Közösségi Embere címet nemrég a városnapon. Hírportálunk ezért a hét emberének választotta.

A Fodor Manó Helytörténeti Egyesület impozáns épületének ódon falai között megérinti az embert a kisvárosi múlt. Így vannak ezzel a benne dolgozók is, élükön Balázsné Szabó Erzsébettel. A helyieknek Böbe, nekünk elnök és kitüntetett. Adja magát a kérdés: mi volt előbb, a civil, a közösségi munka vagy a hagyományőrző tevékenység?

– Gyerekként szerettem volna régész lenni. Foglalkoztatott a múlt, a régi képek, az antik tárgyak. Ám az élet úgy hozta, hogy könyvelőként dolgoztam, majd a gyermekeim születése után a helyi általános iskolában helyezkedtem el, ahol részesévé váltam a szülői közösség által szervezett bálaknak. Annyira érdekelt az önkéntes munka, hogy a Békés Megyei Közösségfejlesztők Egyesülete által szervezett programokba, képzésekbe is bekapcsolódtam. Kérdezték is, hova, kikhez tartozom. Bevallottam, valójában sehova, de azt mondtam: lelkes vagyok!

– Lelkesen gyűjtögetett is. A kincsmentés mikor kezdődött?

– Amikor az iskolában dolgoztam, régi fotókat, képeslapokat, iskolatörténeti dokumentumokat gyűjtöttem mindazoktól, akik még őriztek Battonyáról ilyen értékeket. Olyanok voltak ezek az évek, mintha készültem volna valamire.

– Azt a valamit Fodor Manó Helytörténeti Egyesületnek hívják, aminek elnöke is lett. Közmunkásként máig megszállottan dolgozik segítőivel.

– Sokat foglalkoztam a helytörténettel, és hasonló érdeklődésű személyekkel együtt alapítottuk meg az egyesületet 2014 februárjában. Azóta nincs megállás. A volt zeneiskola üres épületét megkaptuk és megtöltöttük városunk történelméhez kapcsolódó tárgyakkal. Elkészült az iskolatörténeti állandó kiállítás, majd a többi. Ma már rengeteg a látnivaló, öt termet megtöltenek. Városunknak előbb dr. Takács László gimnáziumi tanár, majd Csathó András pedagógus gyűjtőmunkájának jóvoltából volt helytörténeti anyaga, erre alapozva gyarapítottuk a gyűjteményünket és tesszük ezt a folytatásban is.

– Gyűjt, civil összejövetelek állandó résztvevője, kutat, megálmodik egy könyvet, majd megvalósítja. Győzi energiával? Idővel?

– Lelkes vagyok, imádom azt, amit csinálok. Maradandót szeretnék alkotni, és azt továbbadni az utókornak. Így született meg a Battonya múltja képes levelező-lapokon és fotókon című album alig egy év alatt. A kötet 174 oldal, négyszáz fotó és képeslap található benne. A battonyaiakon kívül gyűjtők is igényt tartottak rá. Munkatársaimnak, s nekem ez a siker adta meg a lökést a második kiadványunk, a „Battonyaiak a nagy háborúban” elkészítéséhez. Úgy valósítottuk meg a könyvet – rengeteg gyűjtő-, kutatómunkát áldozva rá –, hogy közben a hagyományos rendezvényeinket sem hanyagoltuk el. A most készülő Battonya 30 című kiadvány elkészítésében is részt vállaltunk.

– Boldog, ha a közösségért dolgozhat. Olykor népviseletbe öltözik és a Szivárvány néptánccsoporttal táncol, olykor citerázik a Viharsarok citerazenekarral, vagy a kamarakórusban énekel. Ez hobbi?

– Gyermekként citeráztam Pintér Matyi bácsival. Szeretem a népzenét, a népdalokat és a néptáncot. Utóbbihoz 2013-ban csatlakoztam, aktív tagja lettem a néptánccsoportnak. Ma már a kis közösség elnökeként nemcsak táncolok, hanem szervezem a fellépéseket, rendezvényeinket. Az énekkar és a citerazenekar fellépéseivel színesítjük településünk kulturális életét. Van átjárhatóság a civil tevékenységeim között, és ettől teljes az életem.