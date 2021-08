A természet szerelmese a biharugrai Tóth Zsuzsanna

A Bihari Madárvárta és környékének élővilága mindig izgalmas, a természet örökösen meg tudja mutatni azt az arcát, amit eddig még nem láthattunk – mondta Tóth Zsuzsanna, a Bihari Madárvárta háziasszonya. A közelmúltban a agrárminszisztertől elismerő oklevelet vehetett át a Bihari Madárvárta működtetése érdekében végzett másfél évtizedes, magas színvonalú ökoturisztikai munkája elismeréseként, a Bihari Táj Napja rendezvényeinek szervezésében nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

– Miért érdemes felkeresni a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának Bihari Madárvártáját?

– Az élővilág tekintetében mindig érdekes, örökösen meg tudja mutatni azt az arcát, amit eddig még nem láthattunk, itt az évszakok sajátossága még inkább szembetűnik, mint máshol. Csodát láthat az ember maga körül. A létesítmény alkalmas arra, hogy aki szeretne, hosszabb-rövidebb időre megpihenhet a természet közelében. A Sző-réti tanösvény innen indul és ide érkezik vissza, így egy kellemes séta alatt még jobban megfigyelhető minden. Táboroknak, közösségi rendezvényeknek megfelelő helyszín. Megvan a maga varázsa és bája. Van mit megmutatni, és nemcsak a természet szépségeit, értékeit, érdekességeit, hanem a falu és a környék nevezetességeit is.

– Említette, hogy a természet mindig tud újdonságot mutatni. Melyik a kedvenc évszaka?

– Az ősz. Október eleje, amikor túl vagyunk a szeptemberi esős időszakon, még melegen süt a nap és a hőmérők még 20 fok körüli hőmérsékletet mutatnak, miközben minden szép színes. Ekkor még élénkebbé válik a madarak mozgása is. De szeretem a nyár, az augusztus végét is, amikor minden elkezd színesedni és változnak a fények. Egyébként minden évszakban van valami, amit nagyon szeretek, és ami páratlan a maga nemében.



– Hogyan lett a Bihari Madárvárta háziasszonya?

– Amikor a Körös-Maros Nemzeti Park elkezdte építeni a létesítményt, a faluban csak annyit tudtunk, hogy a régi panzió helyén készül valami. Bennem is volt egyfajta kíváncsiság. Akkor a környéken dolgoztam, ingáztam, és két utazás között betértem a tájegységi irodába megkérdezni, hogy mit terveznek az épületben. Társalogtunk a tájegységvezetővel. Megemlítettem, hogy a terveket, elképzeléseket hallva lennének ötleteim, szívesen részt vennék azok megvalósításában. Ezt később egy személyes elbeszélgetés követte az igazgatóval, majd nemsokára értesítettek, hogy elkezdhetünk együtt dolgozni. 2007 májusában adtuk át a létesítményt.

– A május más tekintetben is fontos.

– Igen, ekkor van a Bihari Táj Napja, ami mára a térség meghatározó rendezvényévé vált. A program nagyon színes és gazdag, mind a Kis-Sárrét természeti értékeinek bemutatása, mind a kulturális és egyéb szabadidős tevékenységek terén.

– A május nem véletlen: ekkor még virágozhatnak az orchideafélék, az élővilág is nyüzsög, a nyári ludak immár a fiókáikkal vannak jelen. Látványos ez az időszak, és a programok révén ízelítőt kaphat a közönség, hogy mi mindennel lehet itt találkozni.

– Mit jelent ön számára Biharugra?

– A gyökereimet, amelyek mélyre nyúlnak, amelyekből lehet táplálkozni. Hálás vagyok, hogy ide születtem, azért a környezetért, ami körülvesz, azokért az értékekért, amiket útravalóként kaptam. Bárhova is kerültem, mindig büszke voltam arra, hogy biharugrai vagyok. Például a volt diáktársaim közül senki sem lepődik meg 20-25 év után, hogy ha azt mondom, itthon vagyok, akkor az Biharugrát jelenti. A szülőföldem. Szabó Lőrinc szerint a szülőföld nem csupán az a hely, ahová születtél, hanem az a közösség is, amely felnevelt. Igyekszem a saját lehetőségeimhez mérten gyerekkoromtól kezdve tenni a közösségért, kisebb és nagyobb körben, valamint átadni abból, amit én is kaptam. Ez a falu sokra érdemes, kiváló adottságokkal bír, és hiszem, hogy virágzóvá válhat, hogy hosszú jövője van.

– Hogyan fogadta a miniszteri elismerő oklevelet?

– Nagyon jó érzéssel. Egy ilyen elismerés nekem megerősítést, visszaigazolást és még nagyobb felelősséget jelent. Megerősít abban, hogy jó úton járok. Hiszen a kezdet nem volt egyszerű. Bár közösségben dolgoztam, tanítottam, mégis újdonságot jelentett számomra ez a fajta miliő, ez a feladat. Élettel kellett megtölteni a létesítményt, természetesen annak megfelelően, amit a nemzeti park vezetősége meghatározott. A díj egyfajta visszaigazolás, hogy ez sikerült, persze az élet is hozta a lehetőségeket, illetve a látogatók is formálták folyamatosan a dolgokat. Az elismerés ugyanakkor felelősséget is jelent. Arra sarkall, hogy igyekezzek a jelenlegi dolgokhoz – ha a lehetőségek engedik – még többet hozzátenni, még többekkel megismertetni mindazt, ami itt körülvesz bennünket. Formálni bennük a természet és az egymás iránti szeretetet, megbecsülést.