A lelkiismeretesség vezérli a munkájában a dévaványai Kónya Gabriellát

A betegségek megelőzése motiválja a mindennapokban Kónya Gabriella háziorvosi asszisztenst, aki a napokban vehette át településétől a Dévaványa Egészségügyéért címet. Hírportálunk ezúttal őt választotta a hét emberének.

– A napokban vette át a Dévaványa Egészségügyéért elismerést. Miként fogadta a díjat?

– Nagy örömmel, és egyben meg is lepett, hogy én vehettem át ezt az oklevelet. Hiszen a korom miatt nem is mertem gondolni a díjazásomra, mivel ezt a címet általában nyugdíj környékén járóknak szokták adományozni. Tehát mindenképpen nagy megtiszteltetés volt számomra.

– Miért épp az egészségügyet választotta? Gyermekkori álom volt, vagy az élettől kapta?

– Már ötödik osztályos koromban tudtam: ápolónő szeretnék lenni, hogy a szakma által segíthessem az embereket. Ez a kitüntetés pedig egyfajta visszaigazolás számomra abban, hogy jól csinálom a dolgomat. A munkámat Dévaványán kezdtem, és itt is szeretnék nyugdíjba menni, hiszen a családom és a barátaim is ide kötnek, akik nagyon sokat jelentenek nekem. Ezentúl a betegeinket is ismerem, ami meglátásom szerint rendkívül hasznos az ellátásuk során.

– Mi az, amit a legfontosabbnak tart a szakmájában, illetve mi vezérli a mindennapokban?

– A legfontosabb, hogy segíteni tudjunk a betegeken és minél több szűrővizsgálatot elvégezzünk. Édesanyám sajnos daganatos betegségben hunyt el, ő későn lett diagnosztizálva. Ezért számomra nagyon fontos a megelőzés – nem csupán a rákban, hanem minden egyéb betegségben – és az, hogy időben észrevegyük a páciensnél az adott problémát. Ebben például sokat jelent az, hogy a legtöbb betegünk szüleit és nagyszüleit is ismerem, így tudok az örökölhető betegségeikről, ami által hatékonyan tudom segíteni őket a megelőzésben. A legnagyobb öröm pedig ebből kiindulva az, amikor a javulást, gyógyulást bizonyító leletekkel térnek vissza hozzánk. Munkaadómtól, dr. Bagi Károly háziorvostól nagyon sokat tanultam a mellette eddig eltöltött húsz év alatt. Számtalan dolgot éltünk és tapasztaltunk meg együtt a szakmában, amiből építkezni tudunk a betegellátásban.

– Munkája során az elmúlással is találkozik. Hogyan tud segíteni ilyenkor a hozzátartozóknak?

– Úgy gondolom, az embereknek mindenekelőtt a tiszteletet és a méltóságot kell megadni. Ez természetesen az utolsó pillanatokra is igaz, amikor sokaknak fontos, hogy otthonukban, családjuk közelében hunyhassák le a szemüket. Ilyenkor a rokonoknak szükségük lehet tanácsra, lelki támaszra, amit minden esetben igyekszem biztosítani számukra.

– Ha már nehézségek… Egészségügyi dolgozóként most szembe kellett néznie a koronavírussal. Miként élte meg?

– Ez egy mindenki számára nehéz dolog, de a betegeink szerencsére nagyon megértőek és türelmesek voltak mindvégig. Bár közelebbről nem tapasztaltuk meg a vírust, hiszen szerencsére egy fertőzöttünk sem volt, de a mi életünk és praxisunk működése is felborult. Most a kommunikációra kellett fektetni a hangsúlyt, és a digitális rendelés miatt egy mindannyiunknak új munkarendbe kellett beilleszkedni. A lelkiismeretesség azonban folyamatosan vezérelt, ami nélkül úgy gondolom, nem is lehetne ezt csinálni.

– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

– Ahogy említettem már, innen szeretnék egyszer nyugdíjba menni, tehát mindenképp Dévaványán képzelem el a további életemet is. Azonban igyekszem folyamatosan képezni magam, így a kötelező továbbképzéseken túl különböző internetes és egyéb oktatásokra is beiratkozom, hogy mindig tisztában legyek a szakma újdonságaival, újításaival.