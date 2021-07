A gyulai zenész dalszövegét a közönség is díjazta

Harmadik helyen végzett a Mai Dal elnevezésű dalszövegíró pályázaton Baracsi István a Reggeli, ebéd, vacsora című szerzeményével, az Úgy lesz, ahogy lesz című dalszöveget pedig a közönség választotta a legjobbak közé. A gyulai énekes, zenész, dalszerzőt ezért is választottuk a hét emberének.

– A járványhelyzet alatt folyamatosan figyeltem, hogy itthon ülve milyen lehetőségek vannak egy zenész számára. A kiírást ennek ellenére nem én, hanem a feleségem vette észre. Kezdetben nem foglalkoztatott, ám végül az, hogy Varga Livius (Quimby) és Bagossy Ádám is szerepet kapott a zsűriben, meggyőzött arról, hogy induljak. Több mint 330 dalszöveget küldtek be, így különösen értékes, hogy két szerzeményem is bekerült a legjobb 12 közé. A Reggeli, ebéd, vacsora egy körülbelül 20 éves dal, a közönség által beszavazott Úgy lesz, ahogy lesz pedig 6–7 évvel ezelőtt született. Igaz, mindkét szöveget zenével együtt írtam, mindig így dolgozom, de a megmérettetésen utóbbit nem kérték. A programhoz kapcsolódóan workshopokat is szerveztek, beszélgetéseket is tartottak – árulta el Baracsi István.

– Emlékszik, mikor indult el a zene irányába?

– Még általános iskolában kezdődött. A Fel fel vitézek című dalt énekeltem, amire nagymamám a mai napig emlékeztet. A zenei általános iskola után a középiskolában a poprock, elsősorban az alternatív rockzene kezdett el foglalkoztatni. Cseh Tamás vagy Lovasi András különösen közel állt hozzám, a kor divatos irányzatai azonban kevésbé. Az említett irány egyéni és zenekaros fellépéseim során is megmaradt. Bár kevés híján tűzoltó lettem, végül mégis a főiskola pedagógiai karán tanultam tovább Békéscsabán. Akkoriban is volt egy zenekarom, és egyebek mellett emiatt is maradtam a megyében.

A főiskolai évek más tekintetben is vízválasztónak számítottak. Ekkor, a pedagógiai gyakorlatom alatt kértek meg a szakvezetők, hogy gitározzak és énekeljek a gyerekeknek. Innen datálható a gyermekműsoraim, majd később Pepe manó megszületése. Emellett diákként munkát vállalhattam Hevesi Imre hangszerboltjában, az ott eltöltött idő mindenféle tekintetben nagy segítség volt számomra. Nagyon sok mindent megtanultam, megismertem, és egy kapcsolati kör is kialakult rendezvény-szervezőkkel, művelődési házak vezetőivel.

– Roppant érdekes látni egy-egy fellépésén, hogy mennyire megfogja a gyerekeket műsora, „Pepe Manó” fellépése. Mi lehet a titok?

– Mint a legtöbben, én is feldolgozásokkal kezdtem, de később tudatosan törekedtem arra, hogy egyre több saját dalt is előadjak, amire a gyerekek, a családok nyitottak lennének. A másik fontos része Pepe Manó fellépéseinek, hogy bár 41 éves vagyok, de ilyenkor újra olyan tudok lenni, mint egy nyolcéves. Három gyermekünk van, tőlük is rengeteget tanulok, nem mellesleg tanítóként dolgozom a hétköznapokon, így talán valamennyire ismerem a korosztályt.

– S van egy kiváló zenekaruk, a Pernahajder Campbell. Mik az aktualitások a csapattal kapcsolatban ?

– Öten alkotjuk a bandát, eléggé összeszokott csapat vagyunk, de a járványhelyzet nem tett jót, hiányzott a közönség, nem értek olyan impulzusok, amelyek például egy új lemez megszületéséhez alapot adtak volna. Régebben a rossz útviszonyok nehezítették, hogy könnyen eljussunk az ország más részeire egy fellépésre vagy fesztiválra. Azt mondanom sem kell, hogy rengeteg a zenész és rengeteg az együttes, így nem egyszerű bekerülni egy-egy rendezvényre. Mi pedig nem szeretnénk a könnyűzene fősodrát követni, inkább klubkoncertes, sörkertes, minifesztiválos csapat szeretnénk lenni. Úgy érzem, ezen a téren lehet keresnivalónk.

– Slágergyanús lett a gyulai Toldi-filmhez írt főcímdaluk. Hogyan született a nóta?

– Mikor megkaptuk a felkérést, kifejezetten érdekelt minket a dolog. Személy szerint hozzám Petőfi és Arany János művészete közel is áll, irodalmi műsoromban mindig szerepeltek a palettán. A dalban arra törekedtem, hogy legyen visszacsatolás az eredeti Toldi-műhöz, a rapbetét pedig egyenesen abból való.