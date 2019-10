A gyomaendrődi Szűcs Martin András az év polgárőre

Bár csupán idén töltötte be a huszadik életévét, máris az év polgárőrének választották Szűcs Martin Andrást, aki a Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd (KPEGY) kötelékében immár három éve látja el önkéntesen feladatát. Hírportálunknál ennek kapcsán a gyomaendrődi fiatalember a hét embere.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

– Hogyan került ilyen fiatalon a polgárőrök kötelékébe?

– Mezőtúron jártam középiskolába, ahol érettségi előtt úgy gondoltam, az ötvenórás közösségi szolgálatomat a polgárőröknél szeretném letölteni. Annyira jól sikerült az ott eltöltött idő, hogy miután sikeresen befejeztem az iskolát, akkor már nem volt kérdés, továbbra is önkéntes maradok, csak annyi különbséggel, hogy lakóhelyemen, Gyomaendrődön folytattam a tevékenységet.

– Mi volt az első feladat, amiben „polgárőrtanoncként” részt vett?

– Egy nyári, többnapos zenei fesztivál területén biztosítottuk a helyszínt, ahol rengeteg fiatal szokott részt venni évről évről, akik szokás szerint ilyen helyen eresztik ki a gőzt. Jó pár szóváltás is volt ebből eredően, de szerencsére nagyobb probléma nem adódott. Nem is vagyok egy agresszív típus, de úgy is van meghatározva, hogy lehetőleg kerüljük az ilyen helyzeteket.

– A foglalkozása mellett mennyi időt tud szakítani a polgárőri feladatok ellátására?

– Rendszergazdaként dolgozom egy társaságnál, amelynek több városban is van érdekeltsége, így – mondhatni – négy pont, Békéscsaba, Gyomaendrőd, Vésztő és Budapest között ingázom. Van, hogy késő estére érek haza, ezért általában a hétvégéket vagy az éjszakai járőrözést szoktam vállalni. Így is a tavalyi évet több mint 400 óra szolgálattal zártam.

– Sokak számára fontos a város biztonsága, ám annál kevesebben vannak azok, akik tudnak és akarnak is tenni érte. Ön miért lett önkéntes?

– Nekem ez, mint ahogyan az egyesület többi tagjának is, teljesen természetes, nincs különösebb indoka. Így ­látjuk jónak, és egyszerűen a lehetőségekhez mérten tesszük a dolgunkat azért, hogy élhető, biztonságos legyen a város.

– Mi volt a legizgalmasabb feladat eddig?

– Az éjszakai járőrözések jelentik számomra a legnagyobb kihívást, azok a legérdekesebbek. Míg a sötétben úgymond alszik a város, mi figyelünk a rendre, a biztonságra. Az egyik legizgalmasabb esetként pedig talán egy 12 éves, eltűnt kisfiú kutatását említeném. A kissrác felült a biciklijére egy szombat délelőtt, és ha jól emlékszem, valami veszekedés miatt elment otthonról. Társaimmal és a szervekkel egész éjszaka kerestük Gyomaendrőd teljes bel- és külterületén is. Lakott területen belül gépjárművel jártuk az utcákat, a városon kívül pedig a lehetséges helyeket úgymond gyalogosan fésültük át. Aztán végül másnap a társaim találtak rá, szerencsére épségben. Elmondhatom, nagy kő esett le mindannyiunk szívéről, hiszen otthonától és a településtől távoli ponton egyedül töltötte az éjszakát.