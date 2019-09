A csapatmunkában hisz Békéscsaba jegyzője

A csapatmunkában hisz dr. Bacsa Vendel, Békéscsaba jegyzője, aki idén kiérdemelte az Év Jegyzője díjat. Hírportálunk a szakembert választotta a hét emberének.

– Milyen sűrűn kopogtatnak az ügyfelek az ajtaján?

– Mondhatni napi szinten, de igyekszünk az ügyfélfogadást keretek közé szorítani, a városvezetőkkel heti váltásban péntekenként tartunk fogadóórákat, melyekre előzetesen bejelentkezhetnek a polgárok kérdéseikkel, észrevételeikkel. Előfordul, hogy olyan problémákkal érkeznek, amikkel nem tudok mit kezdeni, mert már megjárták a hivatalt, és megszületett a döntés. Persze felmerülhetnek mindig új körülmények. Egy példa: történt egy viharral kapcsolatos káresemény, és a rendelkezésre álló adatok alapján úgy tűnt, az önkormányzatot nem terheli felelősség. A károsult azonban újabb fotókat hozott be, és további, addig nem értékelt körülményekre is felhívta a figyelmet. Így ebben az ügyben felülvizsgáltuk addigi álláspontunkat. Többen érkeznek birtokvédelem ügyében – például hangos a szomszéd, állatot tart, összességében tehát zavarják az illetőt saját ingatlana használatában –, azonban sokan sokszor túlértékelik ezt a jegyzői hatáskört. A jegyző sem tud mindent elintézni.

– Mi a fő szempont egy-egy probléma megoldásánál?

– Minden ügy, minden megkeresés egyedi figyelmet érdemel. Az adott körülményeket alaposan körbe kell járni, és a lehető legrövidebb időn belül meghozni a döntést, illetve megadni a tájékoztatást. Az előkészítés fontos. Nem biztos, hogy mindig a gyorsaság az elsődleges, hanem az, hogy az összes körülmény értékelésével a jogszabályoknak is megfelelő döntés, megoldás szülessen. Sajnos nem mindig hozható olyan döntés, ami mindenkinek tetszik. Ha a regula enged mozgásteret, akkor igyekszünk figyelembe venni az ügyfél vagy a felek érdekeit. Vannak azonban olyan esetek, amikor ez nem lehetséges. Például akkor, amikor azzal kapcsolatban érkezik panasz, hogy a ház előtti árokban megáll a víz, vagy a ház előtt nagy a gaz. Ilyenkor arról kell tájékoztatni az ügyfelet, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint az árok tisztítása, a zöld felület karbantartása éppen a bejelentő feladata lenne.

– Egy jegyzőnek kívülről kell fújnia a jogszabályokat?

– Nem tudom, hogy van-e ilyen jegyző. Van néhány, a munkánkat alapvetően meghatározó jogszabály, ezeket illik alaposan ismerni. Sok esetben viszont azt kell tudni, hogy az adott kérdésre a választ hol találhatjuk meg. A mai világban hatalmas mennyiségű joganyaggal kell dolgoznunk, és bizony a jogszabályok sokszor és akár jelentősen is megváltoznak. A lassan végéhez közeledő ciklusban sikerült megvalósítanunk azt a kitűzött célt, hogy a közgyűlés és a hivatal működése mindvégig törvényes legyen.

– Hogy fogadta az Év Jegyzője kitüntetést?

– Örültem neki, teljesen váratlanul ért, nem tudtam, hogy jelöltek, és hogy folyt a szavazás. Hangsúlyozom: nem szakmai elismerésről van szó, hiszen a lakosság voksolt egy internetes felületen keresztül. Így a cím egy pozitív visszajelzés, egy megerősítés is egyben, hiszen azoktól kaptam, kaptuk, akikért dolgozunk. Amikor a város jegyzője lettem, azzal kezdtem, hogy csapatban képzeltem el a feladat ellátását. A polgármesteri hivatalban a csapatmunka működik, ezért nem látom szükségét annak, hogy apróbb finomításokon túl nagyot változtassak az eddigi munkavégzésen, tempón és stíluson. A rendezvényen, a Velencén tartott 25. Városi Polgármesterek Randevúján, ahol átvehettem a díjat, elhangzott egy, az idei év polgármesterétől származó idézet: a sikeres város ott kezdődik, ahol a széthúzás és a tétlenség véget ér. Azt gondolom, hogy ez a gondolat a hivatali és így a jegyzői feladatellátásra is feltétel nélkül vonatkoztatható. Úgy látom, Békéscsaba hivatalában ezzel a gondolattal mind gyakrabban szembesülhetünk, ilyen közegben öröm dolgozni. A hivatal munkatársainak hozzáállásán érződik, hogy azért a városért dolgoznak, amelyben ők maguk és szeretteik is élnek, köszönet jár a munkájukért.

– Miként kapcsolódik ki?

– Régen sokat kerékpároztam, ami mostanában a munka mennyisége miatt háttérbe szorult, és talán a családom is érzi, hogy velük sem tudok annyit lenni, mint szeretnék. A kutyánk kiköveteli a mozgást, így az ő jóvoltából minden napra jut egy kis sport. Szeretek olvasni, úgy kortársakat, mint klasszikusokat. Kedvencem Ernest Hemingway, akit oda-vissza forgatok, egyszerűen nem tudom megunni, annyira lebilincselő a műveinek a hangulata.