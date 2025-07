A feketemunka ezúttal nem jött be, megszívta a festő

Egy asszony azt panaszolta, hogy több mint egymillió forintért vállalta a férje egy lakásnak a kifestését, feketemunka keretében. A festő kapott százezer forint előleget, végzett a munkával, de nem akarják kifizetni. Ügyvédet keres, hogy megfenyegesse a megrendelőt. Jogászt ugyan nem ajánlottak neki, de számos jó tanáccsal ellátták, majd – ahogy az lenni szokott – egymásnak estek a kommentelők.

Feketemunkaként vállalta el a feladatot a festő, de most már fogja a fejét, mert futhat a pénze után. Fotó: Illusztráció: Gettyimages

Jöttek az ötletek szép sorban

A csoport egyik része azt mondta, szét kell verni a lakást vagy éppen a megrendelőt agyon kell ütni, ha nem fizet. Mások ,,csak” a plafont szakították volna le glettelővassal, megint mások pedig a festéket locsolták volna szanaszét az ingatlanban bosszúból. Az ellenkommentelők szerint viszont ezt a zsebbe vándorló egymillió forintot tanulópénznek hívják és éppen ezért nem kell feketén dolgozni, hiszen mindkét fél pórul járhat. A megrendelő akkor, ha fizet, de nem olyan munkát kap, amit szeretett volna, a vállalkozó pedig akkor, ha nem fizetik ki. Valójában mindkettő mehet a sóhivatalba, hiszen aláírt szerződés nélkül nemhogy a pénzét nem tudja meg/visszaszerezni, de még hatalmas bírságot is kaphat a nyakába a munkavállaló.

Jól tudjuk, hogy a feketemunka kockázatos és nem is ajánlott

Ment az adok-kapok, a legtöbb lájkot az a kommentelő kapta, aki megjegyezte: ha mindenki feketén dolgozna, akkor még kevesebb pénz jutna az oktatásra, egészségügyre, rendőrségre, tűzoltóságra, közigazgatásra és még nagyobb adót vetnek ki a benzinre, élelmiszerre. Hosszútávon akkor kinek is éri meg a csalás? Persze álom, hogy mindenki becsületes vállalkozót alkalmaz, ahogyan álom az is, hogy mindenki, aki festőt, szerelőt, kőművest keres, ragaszkodik a szerződéshez és vállalja az ezzel járó adó kifizetését. Annyi biztos, hogy aki feketén dolgozik, vállalja a kockázatot arra is, hogy nem fizetik ki és arra is, hogy nem kap normális ellátást nyugdíjas korában.