„SOS férfi fodrászt keresek, segítsetek!” – sok meglepő Facebook-poszttal indítottam már a napomat, de ez azért mindenféleképpen a TOP 10-be kívánkozik. Ráadásul nem egy hétköznapon került elém ez a bejegyzés, hanem egy szombat reggel, ami még pikánsabbá teszi. Bár még nem ébredtem fel teljesen, el is merengtem pár percig azon, hogy vajon mégis mi történhetett. Bejött egy villámrandi? Vagy annyit forgolódott az éjszaka, hogy totál kócossá vált a haja? Esetleg egy legénybúcsúban volt, ahol belenyírtak a hajába, s így nem mondhatja ki a boldogító igent? Nem elégedett a hajfesték színével? Beragadt a zselé és hülye frizurája lett? A lehetőségek tárházának gyakorlatilag csak a fantáziánk szabhat határt, mindenesetre bízok benne, hogy sikerült új frizurát varázsoltatnia magának. Most is bebizonyosodott a tétel: egy jó fodrász aranyat ér.