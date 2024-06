Egy hete szombaton itthonról dolgoztam. A gyerekeim szerettek volna meglepni: önálló kis csemeték, és hozzáfogtak reggelit készíteni nekem. A kisfiam imád főzni, és néha már mosogatni is szeret. Ahogy dolgoztam a gép mellett, illatok lengték be a lakást, szorgos kis kezek tevékenykedtek, csörögtek a konyhában. Jó volt hallani az együttműködést. Nem mehettem a konyhába, míg el nem készült minden. Megterített asztal, tea, pirítós vajjal, rántotta, virsli, saláta, terülj-terülj asztalkám, és nagy szeretet várt. Meglepetésként palacsinta is volt. És én olyan büszke voltam rájuk! Végezetül mindenki jóllakott, nekem pedig csak a mosogatás maradt.