Ahogy szaporodnak otthon az állataink, pénztárcám nagy szomorúságára egyre gyakrabban kell betérnünk állateledel boltba is valamilyen harapnivalóért. Onnan pedig nem is mindig azt visszük, amire gondolna az ember, s a lányaim már elég jól kiképeztek engem is ebből a szempontból. A tengerimalac például kifejezetten rajong a törpenyúl-tápért, míg az afrikai sün odavan a macskakajáért, na de persze leginkább abból is a minőségiért. Az a legjobb, amikor az olcsóbb macskakaján élő valódi cica felfedezi a sün drágább macskaeledelét és elégedetten elfogyasztja. Na de hogy is kérhetnénk rajta számon, amikor egy boldog macska mosolyog a zacskón? Ilyenkor persze megint én húzom a rövidet, hiszen ismét fel kell keresnünk egy állateledel üzletet.