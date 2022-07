– Nem ijedt meg az első hízótól?

– Feleségem, Manyi, apósom és az első kolbászfesztiválon résztvevő kollégáim is felkészítettek arra, mi vár rám. 1997-et írtunk, és akkor az Elektroház udvarán, az SZTK-pályákon rendezték meg az első fesztivált. Ott ismertem meg Ambrus Zolit és Uhrin Zolit, akik nagyon sokat tettek a csabai kolbász elismertségéért. Apósomtól megtanultam, mi a különbség, hogy ha a hátán vagy a hasán bontjuk a sertést, attól függően, hogy mit akarunk megőrizni kolbásznak, húsnak, sonkának. Megtanultam, hogy mi a sertésnél a nyúlja, és hogy ennek igazából semmi köze a tapsifüleshez.

– A kolbászfesztiválokról mik az első élményei?

– Az, hogy csak jöttek és jöttek az emberek. És mindig előkerült valahonnan egy kis házi szilva- vagy barackpálinka. A zenekar húzta, a látogatók pedig fogyasztották a kolbászt. Úgy gondolom, akkor lett újra közösségi élmény ez a termék.

– A kolbászhoz első élményei Csabához kötik?

– Rengeteg jó emlék ide köt. Az emberek vendégszeretete, barátsága. Megtanultam, hogy egy csabai házban vastagkolbásznak és pálinkának lennie kell. Bárki érkezik váratlanul, legyen mivel megkínálni.

Lugosi Gyula a kulárés vastagkolbászra esküszik

– A jótékonysága honnan fakad?

– Szegény gyerekként nőttem fel Pesten az akkori háborús időkben. Megtanultam ugyanakkor, hogy nálunk is van szegényebb. A kerítésre kitettük a megmaradt élelmet, nem pocsékoltunk. Ha már nem volt a szükség ruhára, azt is odaadtuk. Ez alapozta meg a kolbászklubnál is a gondolkodásomat. Szerencsére mindenki így gondolkodik, ez egy nagyon jó közösség, szívesen sütünk-főzünk együtt, közben megbeszéljük azt is, hol tudnánk még inkább segíteni. Horváth Sándor, az egyesület elnökségi tagja kezdeményezte a jótékonysági főzési akciót az ukrán határnál. Egy emberként felsorakozott a jó ügy mellé a klub tagsága, többen utaztunk el a szabolcsi faluba, hogy kedveskedjünk a menekülteknek egy tányér meleg étellel.

– Mi a titka annak, hogy a kolbászklub ma is a város egyik lenépesebb civil szervezete?

– Az, hogy kortól, nemtől függetlenül az igazi jó kolbászt mindenki szereti. Emellett van egy kolbászfesztiválunk, ahova idesereglenek az ország és a világ számos pontjáról. A kolbászklub minden fesztiválon a hátteret adja, ezenkívül felépítünk egy külön sátrat a disznóvágás-bemutatóknál, és kóstoltatjuk is a frissen elkészült finomságokat. Ami pedig az utánpótlás szempontjából a leglényegesebb, a klub vezetősége figyeli a pályázatokat, és nyer is ezeken. Így valósult meg például a „Minden csabai gyereknek legyen saját kolbásza!” projekt. Örömmel mutatjuk be a következő generációknak, hogyan készül a csabai kolbász, a tudásátadása mellett a munkafolyamatokat közösen végezzük.