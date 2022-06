Tóth Béláné Icuka a Vöröskereszt helyi alapszervezetének a motorja. Ezt állítják róla. Az alapszervezeti titkárt és területi küldöttet otthonában kerestük fel. Fordulatokban gazdag életének az alakulását hallgatva az derült ki, Icukát mindig és mindenhol a tettvágy, az embereken való segíteni akarás hajtotta.

– Sok évtizeddel ezelőtt bekapcsolódott Csanádapácán a helyi vöröskeresztes munkába. Messziről került Békés megyébe. Milyen szemlélettel érkezett ide fiatalasszonyként?

– A Veszprém megyei Románd nevű faluban éltem, a férjemmel, miután megismerkedtünk, összeházasodtunk, és 1963-ban 3 hónapos gyermekünkkel költöztünk Csanádapácára. Anyósom apácai, hazahívott bennünket. Mi heten vagyunk testvérek, gyermekként is nagyon sokat dolgoztunk. Szüleink megbecsült emberek voltak a falunkban, azt nevelték belénk, hogy segíteni kell másokon, másoknak. Ez hatja át az egész életemet. Ha engem bárhova hívtak, hogy segítsek, én mentem.

– Dolgozott az Áfész konyháján, a termelőszövetkezet kertészetében, két gyermeket nevelt, és jutott ideje társadalmi megbízatások ellátására is?

– Bárhol dolgoztam, szorgalmas voltam. A nőbizottság elnöke voltam, remek közösségünk volt, nagyon jól éreztem magam közöttük. Sok közös programot, kirándulást szerveztünk. 1967-ben pedig bekapcsolódtam a vöröskeresztes munkába.

– Ez a feladat is jó szervezőkészséget igényel és sok plusz munkát, igaz?

– Igen. Megtapasztaltam. Amikor a Vöröskereszt helyi szervezetének a vezetője lemondott, még édesapám is bátorított, vállaljam el a titkári feladatokat 1990-ben. A férjemnek is nagyon sokat köszönhetek, mert a 60 év alatt, amióta együtt vagyunk, mindenben támogat. Ezért is bátran mondhatom: szép életem volt, s van. Szeretek az embereknek segíteni, ez benne van a véremben.

– Ha már a vérét emlegeti... Nagyon fontos feladatuk van a véradásszervezőknek. Mi a tapasztalata?

– Évente négyszer van Csanádapácán véradás. Ötven-hatvan meghívót juttatunk el a véradóinkhoz. Sokszor házhoz viszem, átadom a piacon, az utcán. Mozgósítok minde­nütt, hogy legyünk minél többen. Mindig elmondom: mentsünk meg minél több életet! Megdolgozunk minden véradóért és véradásért itt, a faluban.

– Megvendégelik az önzetlen donorokat. Ez jólesik nekik. Önnek is jólesett, amikor a díjat megkapta?

– „Ica néni! Az egész falu büszke magára! Gratulálunk! Ideje volt! Megérdemli!” – így köszöntöttek az emberek, ami számomra nagyon megható. Még a szülőföldemről, Zircről is jöttek a gratulációk a világhálón.

– A véradásszervezés csak egy szelete a munkájának. Mi mindent kell még egy vöröskeresztes titkárnak csinálnia?

– Felsorolni is sok: a segítségeimmel a rászorulóknak és a nagycsaládosoknak is szervezünk ruhaosztásokat. Ott vagyunk a községi rendezvényeken, beteglátogatók is vagyunk, szóval, nem unatkozunk.

– Említette, itthon is sok a dolog. A test hamarabb elfárad. 1990 óta aktívan végzi a közösségért is a munkát. Tervezi, hogy átadja a stafétát?

– Valóban, kertészkedünk a férjemmel, a gyulai piacon megbecsülnek bennünket. Azért is hálásak vagyunk. Itthon pedig teszem a dolgom tovább, természetesen az utánpótlásról gondoskodok, de még van egy nagy tervem. Legyen Csanádapáca humanitárius település. Ennek a címnek a kiérdemléséért teszünk nap mint nap a munkatársaimmal.

Névjegy

Tóth Béláné 1944-ben született Romándon. Iskoláit Budapesten végezte. 1961-ben házasodtak össze férjével, 1963-ban költöztek Békés megyébe. Két fiút neveltek fel, van 3 unokájuk, 2 dédunokájuk. Korábbi kitüntetései: Véradó Mozgalomért ezüst emlékérem; Vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés bronz fokozat (2009), ezüst fokozat (2013), arany fokozat (2018). Mindig is szívügye volt a segítségnyújtás. Apácán évente többször szervez sikeres adományosztást. Megbecsült tagja a közösségnek, akire számítanak.