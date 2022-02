– Gyöngyhalat is fogott már?

– Azt még nem, pontyban vagyok erős, egy kilenckilós az eddigi legsúlyosabb fogásom. Férjemmel horgászunk rendszeresen, főként Borosgyánban. A kérdést értve, a gyöngyfűzés, a népi ékszerek készítése az életem egyik legfontosabb része, örülök, hogy rátaláltam, és onnan már nem volt visszaút.

– Az emberből spontán ötletből nem lesz népi ékszerész. Honnan az indíttatás?

– Édesanyámtól, aki gyönyörűen hímez. Manapság is készítek a hímzéseihez illő ékszereket, de már én is tervezek, és megvalósítok komplett viseleteket. Kezdetben modern fűzött ékszereket készítettem, majd kíváncsiságból elkezdtem kutatni a népi vonalat. Kerestem a lehetőségeket a tanulásra, a továbbfejlődésre, és elvégeztem egy akkreditált képzést.

– Mi vezérli munkájában?

– Fontos megőrizni őseink hagyatékát az eredeti formában. Másrészt szükséges, hogy megújuljon, és a mai korba beilleszthető legyen egy-egy elkészült tárgy, bármelyik népi kézműves szakmáról legyen is szó. A fiatal tanítványaimba – akik 11 és 16 év közöttiek – igyekszem elültetni a népi kultúra szeretetét, fontos, hogy értsék, mennyire lényeges a tradíciók ápolása. Ha ez nincs meg, akkor elvész, kikopik a hagyományok átadása. Emellett vallom, hogy nemcsak megtalálni, hanem képezni is kell a tehetségeket.

– Mi okozza a legnagyobb örömet a mesterségében?

– Az ékszerkészítés számos technikája által mindig variálható, megújítható, korlátlan lehetőséget rejt magában. Ezenkívül örömet és szépséget hoz a mindennapokba. A készítőnek azért, mert teljes kikapcsolódást és élvezetes alkotást jelent, a viselőjének pedig az öltözetét, stílusát emeli ki egy-egy jól eltalált ékszer. Külön öröm számomra, amikor egy-egy tanfolyamon az eltérő generációk is közösséggé formálódnak, és egymás mellett, együtt alkotnak.

– Mely darabok állnak legközelebb a szívéhez?

– A sujtászsinóros ékszerek készítése az egyik kedvencem. Előszeretettel formázok meg egy-egy hímzésmotívumot zsinórból, illetve a konkrét hímzést használom fel az ékszereim készítése során. Szívemhez közel áll Kalotaszeg gyöngyös világa, megannyi díszes viseletével, kiegészítőivel, ékszereivel. Szeretek kísérletezni és játszani a formákkal, a technikákkal. Nagyon jól használhatók a népi gyökereken alapuló újragondolt darabok a mindennapok öltözködési kiegészítőjeként, vagy akár egy alkalmi megjelenést is egyedivé és különlegessé tesznek. Mindig ékszeregyüttesben, szettben gondolkodom. Egy nyakékhez készül fülbevaló, karkötő, öv, sőt legtöbbször kistáska is. Keresem a kihívásokat, mindig új és új ötletek kavarognak a fejemben. Az alkotómunka harmóniát teremt és energiával tölt fel. A gyöngyfűzés a gyermekeknél fejleszti az ujjacskák egymásra hangolódását, a szépérzéket, és türelemre, kitartásra tanít. Idősebbeknek kiváló agytorna, és a társasági élet középpontja lehet egy gyöngyfűző csoport. Mindezt tapasztalom a Nemzeti Művelődési Intézet „A Szakkör” programjában, a gyöngyfűzés szakmai területének vezetésénél is.

– A néphagyományok őrzése az élet más területén is ösztönzi?

– Sokat sütök-főzök nagymamám receptkönyvéből, a családban is népszerűsítve a régi csabai ízeket, kedvenc ételem a töltött káposzta, úgy igazán szlovákosan. Némely népszokás is továbböröklődik a családban az ünnepkörökhöz kapcsolódóan.

Ugyanakkor nemrégiben elrepült Dubajba is. Ennek mi a története?

– Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetségének delegáltjaként a világkiállítás magyar pavilonjában tizenegy napon keresztül népszerűsíthettük, mutathattuk be a magyar népi kultúra értékeit. Nagy boldogsággal töltött el, hogy a szakterületemmel én is tagja lehettem a csapatnak. A színes és izgalmas, villódzó és modern forgatagban felemelő érzés volt a különböző országokból érkező látogatók érdeklődését figyelni, és a kézműves tevékenység örömében osztozni velük.

Névjegy

Farkasné Jeszenszky Anita 1974-ben született Békéscsabán. A Közgében érettségizett, majd a szolnoki kereskedelmi főiskolán diplomázott közgazdászként. Ezután Szegeden idegenforgalmi felsőfokú képesítést szerzett. Két idegen nyelven beszél, 15 éven át saját vadászatszervező irodát működtetett, azóta más területen tevékenykedő családi vállalkozásukban dolgozik. Férje vadászati szakügyintéző, három gyermeket nevelnek, Tamást, Rolandot és Dorinát. Alkotómunkája elismeréseként 2018-ban megkapta a népi ékszerkészítő iparművész címet. 2021-ben az Országos Népművészeti Kiállításon aranyoklevéllel ismerték el szakmai tevékenységét. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület aktív tagja, az egyesület által szervezett képzéseken, tanfolyamokon, nyári táborokban oktatóként tevékenykedik határon innen és túl.