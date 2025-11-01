Válaszolj helyesen erre a feladványra, hogy mindenki hazaérjen!

A közlekedők nagy része már évek óta rója az utakat, így biztosan találkozott hasonló szituációval. Azonban hiába rutinosak, sokan mégis elrontják ezt a közlekedési helyzetet, ami nem egyszer balesethez is vezetett. Te vajon tudod, mi a helyes sorrend ebben a szituációban? Tedd próbára tudásodat KRESZ-tesztünkkel!

Tudod, mi a helyes sorrend ebben a KRESZ-tesztben? Forrás: KreszTeszt Facebook-csoport

Elsőnek egyszerűnek tűnik ez a KRESZ-teszt, de sokak buktak már el rajta

Adott egy útkereszteződés, amelyen kerékpárút vezet keresztül. A KRESZ szabályai szerint a kereszteződés forgalmi jelzései határozzák meg, kinek van elsőbbsége. A kerékpárosnak elsőbbsége van, ha a kerékpárút vagy az út jelzőtáblákkal van ellátva, illetve ha a keresztező úton lévő járművek kanyarodnak. Ilyen szituációval találkozhatunk például Békéscsabán, a Szarvasi út–Vasvári Pál–Rábai Miklós kereszteződésben is.

