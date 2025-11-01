Válaszolj helyesen erre a feladványra, hogy mindenki hazaérjen!

november 1., szombat

Sajnos az utakon mindennaposak a balesetek, ezért érdemes mindig körültekintően közlekedni. Ez különösen fontos, amikor kerékpárossal találkozunk, hiszen egy-egy váratlan közlekedési helyzetben könnyen elbizonytalanodhatnak. Gyere, és teszteld tudásodat legújabb KRESZ-tesztünkkel, és tudd meg, te hogyan reagálnál egy ilyen helyzetben!

A közlekedők nagy része már évek óta rója az utakat, így biztosan találkozott hasonló szituációval. Azonban hiába rutinosak, sokan mégis elrontják ezt a közlekedési helyzetet, ami nem egyszer balesethez is vezetett. Te vajon tudod, mi a helyes sorrend ebben a szituációban? Tedd próbára tudásodat KRESZ-tesztünkkel!

Elsőnek egyszerűnek tűnik ez a KRESZ-teszt, de sokak buktak már el rajta

Adott egy útkereszteződés, amelyen kerékpárút vezet keresztül. A KRESZ szabályai szerint a kereszteződés forgalmi jelzései határozzák meg, kinek van elsőbbsége. A kerékpárosnak elsőbbsége van, ha a kerékpárút vagy az út jelzőtáblákkal van ellátva, illetve ha a keresztező úton lévő járművek kanyarodnak. Ilyen szituációval találkozhatunk például Békéscsabán, a Szarvasi út–Vasvári Pál–Rábai Miklós kereszteződésben is.

A megoldást és a magyarázatot a baon.hu oldalon találod

Ne hagyd, hogy a KRESZ meglepjen!

Gyakorolj korábbi izgalmas feladatainkkal, és a videóval villámgyorsan felfrissítheted az elsőbbségadási szabályokat az útkereszteződésekben. Készen állsz a próbára?

