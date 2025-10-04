Ez az optikai illúzió titkokat fedhet fel, de csak kivételes embereknek sikerül a feladat

Ez az optikai illúzió egyben egy agyfélteke teszt is. Te mit látsz? Merre forog a videón a balerina? Meg tudod változtatni a forgási irányt? Első pillantásra nem tűnik nagy dolognak, ám különleges titkot árulhat el a személyiségedről – sőt, akár arról is, hogyan működik az agyad.

Ez a balerina életre kell a lenti videóban, és egy optikai illúzióba rejtett agyfélteke tesztben táncol. Forrás: youtube.com

A bal agyfélteke miért felelős?

Az emberi agy két nagy agyféltekéből áll, amelyek szoros együttműködésben működnek. A bal agyfélteke elsősorban a nyelvi képességekért (beszéd, olvasás, írás), logikai-, gyakorlati gondolkodásért és analitikus feladatokért felelős.

Melyek a jobb agyfélteke funkciói?

Ezzel szemben a jobb agyfélteke

a térbeli érzékelésésért,

az arcfelismerésért,

kreativitásért,

zenei érzékért felelős.

Az agyunk ezt az oldalát szokás a kreatív agyféltekének is nevezni. A mozgásért szintén az agyféltekék felelősek, de nem éppen úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Mindkét félteke a test ellentétes oldalát irányítja: a bal félszerv a jobb testfél mozgását, érzékelését szabályozza, és fordítva.

Optikai illúzió játék: nálad melyik agyfélteke domináns?

Az optikai csalódások egyik klasszikus változatát hoztuk most el. A feladat egyszerűnek tűnik. Nézd meg alaposan a videót, koncentrálj erősen a forgó balerinára, és állapítsd meg, szerinted merre forog. Jobbra? Balra? Esetleg mindkét irányba? Adj egy kis időt magadnak. A videó után lerántjuk a leplet. Ez az optikai illúzió megoldással segít kideríteni, nálad melyik agyfélteke domináns.

Mit árul el rólad az agyfélteke teszt, ha jobbra forog a balerina?

A trükk abban rejlik, hogy az agyad mindig három dimenzióban próbál értelmezni egy síkbeli rajzot. Nincs helyes vagy helytelen válasz, csupán arról van szó, melyik oldalt választja az elméd. A döntés pedig sokszor a személyiséged mélyebb rétegeit tükrözi.

Ha te úgy látod, hogy jobbra forog a balerina, akkor az agyfélteke teszt szerint nálad valószínűleg jobb agyfélteke dominancia figyelhető meg. Az ilyen emberek érzelmesek, kreatívak, jó a térlátásuk, rendelkeznek művészi hajlamokkal, gyakran lobbanékonyak, keresik a kihívásokat, és hajlamosak felrúgni a szabályokat.

Melyik agyfélteke domináns, ha balra forog?

Amennyiben balra, vagyis az óra járásával ellentétesen forog a figura, akkor a bal agyféltekéd kerül előtérbe. Ezeknek az embereknek erőssége logikus gondolkodás, a rendszerezés, a részletek észrevétele. A bal félteke dominanciája gyakorlatias, higgadt személyiséget sejtet, aki inkább a biztosra megy, és kerüli a felesleges kockázatokat.