Ez az optikai illúzió titkokat fedhet fel, de csak kivételes embereknek sikerül a feladat
Népszerűek az olyan játékok és feladványok, melyek az agyat és a szemet is próbára teszik. Most egy olyan optikai illúziót hoztunk, ami egyben agyfélteke teszt is, és eddig rejtett titkokat is felfedheted a személyiségedről. Az is lehet, hogy egy nagyon különleges és ritka csoportba tartozol.
Ez az optikai illúzió egyben egy agyfélteke teszt is. Te mit látsz? Merre forog a videón a balerina? Meg tudod változtatni a forgási irányt? Első pillantásra nem tűnik nagy dolognak, ám különleges titkot árulhat el a személyiségedről – sőt, akár arról is, hogyan működik az agyad.
A bal agyfélteke miért felelős?
Az emberi agy két nagy agyféltekéből áll, amelyek szoros együttműködésben működnek. A bal agyfélteke elsősorban a nyelvi képességekért (beszéd, olvasás, írás), logikai-, gyakorlati gondolkodásért és analitikus feladatokért felelős.
Melyek a jobb agyfélteke funkciói?
Ezzel szemben a jobb agyfélteke
- a térbeli érzékelésésért,
- az arcfelismerésért,
- kreativitásért,
- zenei érzékért felelős.
Az agyunk ezt az oldalát szokás a kreatív agyféltekének is nevezni. A mozgásért szintén az agyféltekék felelősek, de nem éppen úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Mindkét félteke a test ellentétes oldalát irányítja: a bal félszerv a jobb testfél mozgását, érzékelését szabályozza, és fordítva.
Optikai illúzió játék: nálad melyik agyfélteke domináns?
Az optikai csalódások egyik klasszikus változatát hoztuk most el. A feladat egyszerűnek tűnik. Nézd meg alaposan a videót, koncentrálj erősen a forgó balerinára, és állapítsd meg, szerinted merre forog. Jobbra? Balra? Esetleg mindkét irányba? Adj egy kis időt magadnak. A videó után lerántjuk a leplet. Ez az optikai illúzió megoldással segít kideríteni, nálad melyik agyfélteke domináns.
Mit árul el rólad az agyfélteke teszt, ha jobbra forog a balerina?
A trükk abban rejlik, hogy az agyad mindig három dimenzióban próbál értelmezni egy síkbeli rajzot. Nincs helyes vagy helytelen válasz, csupán arról van szó, melyik oldalt választja az elméd. A döntés pedig sokszor a személyiséged mélyebb rétegeit tükrözi.
Ha te úgy látod, hogy jobbra forog a balerina, akkor az agyfélteke teszt szerint nálad valószínűleg jobb agyfélteke dominancia figyelhető meg. Az ilyen emberek érzelmesek, kreatívak, jó a térlátásuk, rendelkeznek művészi hajlamokkal, gyakran lobbanékonyak, keresik a kihívásokat, és hajlamosak felrúgni a szabályokat.
Melyik agyfélteke domináns, ha balra forog?
Amennyiben balra, vagyis az óra járásával ellentétesen forog a figura, akkor a bal agyféltekéd kerül előtérbe. Ezeknek az embereknek erőssége logikus gondolkodás, a rendszerezés, a részletek észrevétele. A bal félteke dominanciája gyakorlatias, higgadt személyiséget sejtet, aki inkább a biztosra megy, és kerüli a felesleges kockázatokat.
Mit árul el az agyfélteke teszt, ha megfordul az irány?
A mostani optikai illúzió rejtvénye és legnagyobb feladata a forgási irány megváltoztatása. Van, aki képes „átkapcsolni”, és egyszer így, egyszer úgy látja a balerina mozgását. Ez nem hiba, hanem különleges adottság: az ilyen embereknek jobban megy az két agyfélteke összehangolása, rugalmasabban tudnak váltani a két oldal között. Ez az egyensúly egyszerre adhat kreativitást és problémamegoldó képességet, ami ritka kombináció.
Itt egy bónusz videó is!
Bónuszként mutatunk egy másik, nagyon hasonló videót is, ha pedig az intelligenciádat is letesztelnéd, akkor olvasd el az utána következő bekezdést is.
Tesztelnéd az IQ-dat is?
Ha szereted az fentihez hasonló játékos feladatokat, akkor neked való az az optikai illúzió is, amit állítólag csak azok tudnak rövid időn belül megoldani, akik átlag feletti IQ-val rendelkeznek.
