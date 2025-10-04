Te ott voltál?
45 perce
Azok a narancsos éjszakák! Képeken a fergeteges buli!
Tovább robog a Beol retrobuli vonata, ezúttal egy több mint 20 évvel ezelőtti fergeteges este fotóival nosztalgiázunk.
A 2000-es évek elején tombolt hétvégente a buliláz Békéscsabán: több helyen lehetett szórakozni a városban, az egyik, ha nem a legkultikusabb célpont a Narancs volt. A Beol archívumából, 2004 decemberéből most innen szállítunk egy friss galériát: jó nosztalgiázást kívánunk a képekhez, avagy azt is írhatnánk, ,,így buliztunk mi”.
Narancs 2004-12-11
