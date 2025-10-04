október 4., szombat

Te ott voltál?

45 perce

Azok a narancsos éjszakák! Képeken a fergeteges buli!

Címkék#narancsos#buliláz#retrobulis#Békéscsaba

Tovább robog a Beol retrobuli vonata, ezúttal egy több mint 20 évvel ezelőtti fergeteges este fotóival nosztalgiázunk.

Beol.hu

A 2000-es évek elején tombolt hétvégente a buliláz Békéscsabán: több helyen lehetett szórakozni a városban, az egyik, ha nem a legkultikusabb célpont a Narancs volt. A Beol archívumából, 2004 decemberéből most innen szállítunk egy friss galériát: jó nosztalgiázást kívánunk a képekhez, avagy azt is írhatnánk, ,,így buliztunk mi”.

Narancs 2004-12-11

 

