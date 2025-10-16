Újra dübörgött a zene az Arizonában – képek

„Legendás hangulatot varázsoltunk szombat éjszaka a Mamma Mia táncterére. Megidéztük az egykori Arizona hangulatát. Természetesen ott voltak a régi arcok és egy ikonikus csapat is, a Deja-Vu” – írták a Mamma Mia közösségi oldalán, ahol fergeteges bulit csaptak, az Arizonára emlékezve, ami a 2000-es évek elején kultikus békéscsabai szórakozóhely volt.