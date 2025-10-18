Sokan hibáznak ennél a forgalmi szituációnál – te tudod a helyes sorrendet?

október 18., szombat

Te minden helyzetben helyesen döntenél a volán mögött? Mindig tudod, milyen sorrendben kell elsőbbséget adni? Gyere, és teszteld a tudásodat legújabb KRESZ-tesztünkkel!

Beol.hu

Készen állsz, hogy próbára tedd a közlekedési ismereteidet? Ez a feladvány neked szól, ha szeretsz elgondolkodni a KRESZ-teszteken, vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat. Nem lesznek segítő táblák vagy jelzőlámpák – itt kizárólag a szabályismereted számít. Vajon te tudod, mi a helyes megoldás?

KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?
KRESZ-teszt: te tudod, mi a helyes sorrend? Fotó: erdekesmagazin.hu

Bár Békés vármegyében nincs villamosközlekedés, az itt élők ritkábban kerülnek ilyen forgalmi helyzetbe. Ugyanakkor, ha valaki elhagyja a megyét, könnyen találkozhat villamosokkal például Szegeden, Debrecenben, Miskolcon vagy Budapesten, ahol jól kiépített villamoshálózat működik. Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az erre vonatkozó közlekedési szabályokkal, és időről időre felfrissítsük a tudásunkat. 

KRESZ-teszt: mi a helyes sorrend?

Ebben a forgalmi helyzetben három jármű találkozik egy egyenrangú útkereszteződésben: egy személyautó, egy villamos és egy autóbusz. Mivel sem elsőbbséget szabályozó, sem főutat jelző tábla nincs kihelyezve, a járműveknek a jobbról érkező elsőbbségét, valamint a villamosra vonatkozó speciális szabályokat kell figyelembe venniük az áthaladási sorrend meghatározásához.

A megoldást és a magyarázatot a delmagyar.hu oldalon találod

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Sikerült eltalálnod? Ha nem, akkor se aggódj, hiszen az ismétlés a tudás anyja. Biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb már könnyedén megoldod majd az ilyen kérdést. Böngéssz a korábbi KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol! Lehet, az egyiken még meg is fogsz lepődni. Továbbá ezzel a videóval is frissítheted tudásodat.

 

 

