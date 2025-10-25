Jobb, ha figyelsz ebben a kereszteződésben, mert könnyen elkapnak a rendőrök

Sok sofőr már évtizedek óta vezet, mégis meglepően kevesen ismerik igazán a közlekedési szabályokat. Ha ezt a KRESZ-tesztet önállóan, segítség nélkül oldod meg – anélkül, hogy a Google-höz fordulnál vagy megkérdeznél valakit –, joggal lehetsz büszke magadra, hiszen tényleg kívülről fújod a KRESZ-t.

KRESZ-teszt: urald te is az utakat!

Nézzük meg közelebbről, mi látható a képen: Egy rendőrautó érkezik, amely bekapcsolt megkülönböztető jelzéssel közelíti meg a kereszteződést. Ott találkozik egy személyautóval és egy motorossal. Mit gondolsz, mi lesz a helyes áthaladási sorrend?

Helyes Megoldás

A – B – C

Elsőként az A jelű rendőrautó haladhat el, mivel megkülönböztető jelzéseit használva közelíti meg a kereszteződést, így elsőbbsége van minden más járművel szemben. Utána következik a B jelzésű autó, amely egyenesen halad tovább, végül pedig a C jelzésű motoros, aki kanyarodik, ezért elsőbbséget kell adnia a többieknek.

Sikerült eltalálnod? Ha nem, akkor se aggódj, hiszen az ismétlés a tudás anyja. Biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb már könnyedén megoldod majd az ilyen kérdést. Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol! Lehet az egyiken még meg is fogsz lepődni. Továbbá ezzel a videóval is frissítheted tudásodat.