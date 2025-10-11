9 perce
Büntetés és baleset is lehet a következménye, ha nem tartod be ezt a szabályt
Te minden helyzetben helyesen döntenél a volán mögött? Mindig tudod, milyen sorrendben kell elsőbbséget adni? Gyere, és teszteld a tudásodat legújabb KRESZ-tesztünkkel!
A kereszteződések sok sofőr rémálma lehet, különösen, ha nem vagy egyedül az úton. Legújabb KRESZ-tesztünkkel abban segítünk, hogy legyőzd a félelmeidet, és valódi helyzetben magabiztosan vedd be az előtted álló kanyart.
Ebben a kereszteződésben több jármű is áll, így nem egyszerű a döntés, de segítségedre vannak a közlekedési táblák és az index lámpa is. Próbáld a szituációba képzelni magad! Sikerült? Akkor lássuk!
KRESZ-teszt: mikor haladhat át a kék furgon?
A megoldást és a magyarázatot a szoljon.hu oldalon találod
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Sikerült eltalálnod? Ha nem, akkor se aggódj hiszen az ismétlés a tudás anyja. Biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb már könnyedén megoldod majd az ilyen kérdést. Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol! Lehet az egyiken még meg is fogsz lepődni. Továbbá ezzel a videóval is frissítheted tudásodat.
Összefutottunk a lomizókkal és a kukásokkal, megnéztük, hogy lomtalanít Békéscsaba – galériával