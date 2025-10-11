október 11., szombat

9 perce

Büntetés és baleset is lehet a következménye, ha nem tartod be ezt a szabályt

Címkék#szabály#kereszteződés#elsőbbségadás#sorrend#kresz-teszt

Te minden helyzetben helyesen döntenél a volán mögött? Mindig tudod, milyen sorrendben kell elsőbbséget adni? Gyere, és teszteld a tudásodat legújabb KRESZ-tesztünkkel!

Beol.hu

A kereszteződések sok sofőr rémálma lehet, különösen, ha nem vagy egyedül az úton. Legújabb KRESZ-tesztünkkel abban segítünk, hogy legyőzd a félelmeidet, és valódi helyzetben magabiztosan vedd be az előtted álló kanyart.

KRESZ-teszt: mi az áthaladás sorrendje?
KRESZ-teszt: te tudod, mi a helyes sorrend? Forrás: Szuperjogsi.hu

Ebben a kereszteződésben több jármű is áll, így nem egyszerű a döntés, de segítségedre vannak a közlekedési táblák és az index lámpa is. Próbáld a szituációba képzelni magad! Sikerült? Akkor lássuk! 

KRESZ-teszt: mikor haladhat át a kék furgon?

A megoldást és a magyarázatot a szoljon.hu oldalon találod

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Sikerült eltalálnod? Ha nem, akkor se aggódj hiszen az ismétlés a tudás anyja. Biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb már könnyedén megoldod majd az ilyen kérdést. Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol! Lehet az egyiken még meg is fogsz lepődni. Továbbá ezzel a videóval is frissítheted tudásodat.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
