Büntetés és baleset is lehet a következménye, ha nem tartod be ezt a szabályt

A kereszteződések sok sofőr rémálma lehet, különösen, ha nem vagy egyedül az úton. Legújabb KRESZ-tesztünkkel abban segítünk, hogy legyőzd a félelmeidet, és valódi helyzetben magabiztosan vedd be az előtted álló kanyart.

KRESZ-teszt: te tudod, mi a helyes sorrend? Forrás: Szuperjogsi.hu

Ebben a kereszteződésben több jármű is áll, így nem egyszerű a döntés, de segítségedre vannak a közlekedési táblák és az index lámpa is. Próbáld a szituációba képzelni magad! Sikerült? Akkor lássuk!

KRESZ-teszt: mikor haladhat át a kék furgon?

Sikerült eltalálnod? Ha nem, akkor se aggódj hiszen az ismétlés a tudás anyja. Biztosak vagyunk benne, hogy legközelebb már könnyedén megoldod majd az ilyen kérdést. Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol! Lehet az egyiken még meg is fogsz lepődni. Továbbá ezzel a videóval is frissítheted tudásodat.