Ezzel főzi a legfinomabb kávét a fél ország, újra trendi a kotyogós

A jó öreg kotyogós kávéfőző egyszerű, megbízható és egyedi ízvilágot adó kávét főz, a mai napig sokak kedvence. Bár a modern kapszulás gépek és automata kávéfőzők hódítanak, a kotyogós még mindig hűséges rajongókat tudhat magáénak.

A klasszikus kotyogós kávéfőző, ami generációk óta készíti a legaromásabb kávét – egyszerű, megbízható és nosztalgikus. Fotó: Shutterstock

Kotyogós kávéfőző: „Többféle kávéfőzőm van...De a mai napig a kotyogós a kedvenc”

A kommentek özönlöttek a Képek a múltból, szabadon csoportban, sokan fejezték ki nosztalgikus emlékeiket a kávézási szokásaikról.

Mai napig ilyennel készítem a kávé-t! A legjobb.

A mai napig ezzel főzzük,csak a tömítőgyűrűt kell időnként cserélni. Látszik,hogy bármilyen tárgy régi, retro,tökéletesen működik!

Minden reggel,vele indul a napom!!!!

Többféle kávéfőzőm van...

Anyukám ilyen kávéfőzőt használt méreg erős kávé főtt benne.

Igen ma is nagyon szeretem.Van modern csili-vili,de nekem ez a kedvenc! Mindig ilyennel főzöm a kávét 70 éve már.

De a mai napig a kotyogó a kedvenc.

Nagyon pozitívan vélekedtek a kotyogós kávéfőzőről az olvasók. Szinte mindenki azt mondta, hogy ez a kávéfőző az, ami legfinomabb kávét készíti, és sokan még ma is ezzel főzik a kávéjukat, gyakran hosszú évek, évtizedek óta. Többen hangsúlyozzák a régi, retro stílusú készülékek megbízhatóságát és egyszerűségét, és hogy ezek a kávéfőzők tökéletesen működnek még ma is.

Néhányan megemlítik, hogy kisebb karbantartásra, például tömítőgyűrű cserére szükség van olykor-olykor, illetve van, akinek nehézséget okoz új alkatrészek, például szűrők beszerzése. Az is látszik, az olvasói válaszokból, hogy a kotyogós kávéfőző nem csak a kávé minősége miatt kedvelt, hanem azért is, mert egyfajta hagyomány és nosztalgia kötődik hozzájuk.

Szuper, hogy elővetted a kotyogósat! Időtlen retro gép, ami a legjobb kávét készíti.

– írta egy hozzászóló.

Ezek tényleg igazi nosztalgia darabok, és sokszor pont az egyszerűségük miatt készítik a legjobb, legaromásabb kávét. A kapszulás gépek is kényelmesek, de azért nincs az az élmény, mint amikor a kotyogó pöfög és megtelik a konyha a kávé illatával.

– tette hozzá egy másik hozzászóló.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A Lidl is felült a nosztalgiavonatra

A piros színű retró Lidl kávéfőző finom kávét készít, dizájnja pedig azonnal visszarepít az időben. A retró megjelenésű konyhai és háztartási eszközök október 13-tól érhetők el az üzletekben.