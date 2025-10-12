október 12., vasárnap

Olvasói vélemények

Ezzel főzi a legfinomabb kávét a fél ország, újra trendi a kotyogós

Címkék#hagyomány#kávé#retro#kotyogós kávé#nosztalgia#generáció

Te is a klasszikus kotyogósra esküszöl? Sokan nosztalgiával gondolnak vissza a kotyogós kávéfőzőre, amely generációk kedvenc eszköze a reggeli kávé elkészítésénél. Olvasói vélemények közül szemezgettünk

Beol.hu

A jó öreg kotyogós kávéfőző egyszerű, megbízható és egyedi ízvilágot adó kávét főz, a mai napig sokak kedvence. Bár a modern kapszulás gépek és automata kávéfőzők hódítanak, a kotyogós még mindig hűséges rajongókat tudhat magáénak.

A klasszikus kotyogós kávéfőző verhetetlen
A klasszikus kotyogós kávéfőző, ami generációk óta készíti a legaromásabb kávét – egyszerű, megbízható és nosztalgikus. Fotó: Shutterstock

Kotyogós kávéfőző: „Többféle kávéfőzőm van...De a mai napig a kotyogós a kedvenc”

A kommentek özönlöttek a Képek a múltból, szabadon csoportban, sokan fejezték ki nosztalgikus emlékeiket a kávézási szokásaikról. 

  • Mai napig ilyennel készítem a kávé-t! A legjobb.
  • A mai napig ezzel főzzük,csak a tömítőgyűrűt kell időnként cserélni. Látszik,hogy bármilyen tárgy régi, retro,tökéletesen működik!
  • Minden reggel,vele indul a napom!!!!
  • Többféle kávéfőzőm van...
  • Anyukám ilyen kávéfőzőt használt méreg erős kávé főtt benne.
  • Igen ma is nagyon szeretem.Van modern csili-vili,de nekem ez a kedvenc! Mindig ilyennel főzöm a kávét 70 éve már.
  • De a mai napig a kotyogó a kedvenc.

Nagyon pozitívan vélekedtek a kotyogós kávéfőzőről az olvasók. Szinte mindenki azt mondta, hogy ez a kávéfőző az, ami legfinomabb kávét készíti, és sokan még ma is ezzel főzik a kávéjukat, gyakran hosszú évek, évtizedek óta. Többen hangsúlyozzák a régi, retro stílusú készülékek megbízhatóságát és egyszerűségét, és hogy ezek a kávéfőzők tökéletesen működnek még ma is.

Néhányan megemlítik, hogy kisebb karbantartásra, például tömítőgyűrű cserére szükség van olykor-olykor, illetve van, akinek nehézséget okoz új alkatrészek, például szűrők beszerzése. Az is látszik, az olvasói válaszokból, hogy a kotyogós kávéfőző nem csak a kávé minősége miatt kedvelt, hanem azért is, mert egyfajta hagyomány és nosztalgia kötődik hozzájuk.

Szuper, hogy elővetted a kotyogósat! Időtlen retro gép, ami a legjobb kávét készíti.

– írta egy hozzászóló.

Ezek tényleg igazi nosztalgia darabok, és sokszor pont az egyszerűségük miatt készítik a legjobb, legaromásabb kávét. A kapszulás gépek is kényelmesek, de azért nincs az az élmény, mint amikor a kotyogó pöfög és megtelik a konyha a kávé illatával.

– tette hozzá egy másik hozzászóló.


A Lidl is felült a nosztalgiavonatra

A piros színű retró Lidl kávéfőző finom kávét készít, dizájnja pedig azonnal visszarepít az időben. A retró megjelenésű konyhai és háztartási eszközök október 13-tól érhetők el az üzletekben.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
