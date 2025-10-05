október 5., vasárnap

Aurél névnap

12°
+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmód

46 perce

Különóra vagy szabadidő? Mutatjuk, hogyan találjuk meg az egyensúlyt

Címkék#szakkör#mentális egészség#különóra#egyensúly#gyermek

Iskolakezdés, rohanás, és még a különórákról nem is beszéltünk. Hogy érhetjük el, hogy az iskolán kívüli foglalkozások ne elvegyenek, hanem hozzáadjanak a gyermekünk szabadidejéhez?

Szabó Tímea

Az iskolakezdéssel együtt sok családban újra felmerül a kérdés: érdemes-e valamilyen iskolán kívüli foglalkozásra beíratni a gyermeket? A szülők szeretnék, ha csemetéjük minél több területen kibontakozhatna, ugyanakkor egyre többször hallani arról is, hogy a mindennapos rohanás és a túlzsúfolt napirend kimeríti a gyerekeket.  

a túl sok iskolán kívüli foglalkozás fordítva sülhet el
Az iskolán kívüli foglalkozásokkal se terheljük túl a gyerekeket! Forrás: Shutterstock

Az iskolán kívüli foglalkozások előnyei

A legtöbb anya és apa szeretné, ha gyermekének sokoldalú fejlődési lehetősége lenne: nyelvtanulás, sport, zene, kézműves foglalkozások. Ezek a programok valóban hozzájárulhatnak az egészséges testi-lelki fejlődéshez, ráadásul közösségi élményt is adnak. Sőt, a mindmegette.hu szerint a különórák haszna vitathatatlan a mentális és fizikai fejlődés szempontjából. Rendszerességet, kitartást tanulhatnak a gyerekek, és akik különórákra járnak, az iskolában is jobban teljesítenek, sőt, kevésbé valószínű, hogy később rossz útra tévednek vagy elkallódnak. 

A délutáni elfoglaltságok segítenek a gyerekeknek felfedezni, hogy mi az a tevékenység, amiben igazán tehetségesek. Az iskola utáni szakkörökre járó gyerekek könnyebben osztják be az idejüket is, mivel, ha sokféle elfoglaltsága van egy gyereknek, megtanul gazdálkodni a rendelkezésére álló idővel.  

Fontos a mérték  

Jó tudni, hogy a gyerekeknek legalább annyira szükségük van szabadidőre, mint a szervezett elfoglaltságokra. A túl sok különóra fáradtsághoz, motivációvesztéshez és akár szorongáshoz is vezethet. Heti 2-3 rendszeres különóra még jól beilleszthető az iskolai terhelés mellé, de a gyerek személyiségétől és terhelhetőségétől is függ, mi az ideális. Van, aki többet, van, aki kevesebbet igényel. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ha a tanuló gyakran fáradt, ingerlékeny, vagy ellenállással közelít a foglalkozásokhoz, az annak jele lehet, hogy túl sok programmal van telezsúfolva a napirendje. Ilyenkor nem baj, ha a szülő mérlegel, és inkább kevesebb, de valóban szeretett tevékenységet választ a gyerek számára. A legjobb megoldás az, ha a szülők és a pedagógusok közösen figyelik a gyerek igényeit, és nem az elvárások vagy a divat, hanem a valódi érdeklődés alapján választanak különórát. A gyerekeknek szükségük van szabad játékra, pihenésre és családi együttlétre is – ezek pedig legalább olyan fontosak, mint a zongoraóra vagy az edzés. 

Iskolai szakkörök Békésben

Megyénkben is számos elérhető szakkör közül válogathatnak a szülők és a gyerekek. Számos városban található alapfokú művészeti iskola, ahol a hangszeres zenén kívül néptáncot és képzőművészetet is lehet tanulni. A sportolási lehetőségek tárháza pedig végtelen a kicsik számára: az országosan népszerű sportokon kívül, mint a foci, kézilabda, röplabda, atlétika, fitkid, vármegyénk a területi adottságoknak köszönhetően az olyan vízi sportokban is kiemelkedő, mint az úszás és a kajak-kenu. Ez utóbbiban egy többszörös bajnokot is adhattunk az országnak: a gyomaendrődi Tótka Sándor olimpiai, többszörös világ- és Európa-bajnok, valamint ifjúsági olimpiai bajnok kajakozót.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu