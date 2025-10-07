53 perce
Veszélyes, ha így fagyasztod le az ételt – a szakértő elmondta, mit érdemes tenni inkább
Sokan úgy tartják, hogy a fagyasztóban korlátlan ideig tárolhatjuk az élelmiszereket, és a „fagyó” a maradékok megmentője. A fagyasztás szabályai témakörében jó tanácsokat adott a Nébih és Prohászka Béla Békés vármegyei mesterszakács is.
Megvannak a fagyasztás szabályai, erről Facebook-oldalán több bejegyzésben is jó tanácsokkal szolgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
Hogyan legyünk profik a fagyasztásban?
A Nébihnél közölték, hogy mi mindenre kell elsődlegesen figyelni az élelmiszerek fagyasztásánál:
- A fagyasztót tartsuk -18°C alatti hőmérsékleten!
- A zöldségeket, gyümölcsöket alaposan mossuk meg fagyasztás előtt!
- Porciózzuk ki adagokra a maradékot!
- Írjuk a dobozra, hogy mit tartalmaz!
- A fagyasztás dátumát se felejtsük el feltünteni!
- A kiolvasztás a hűtőszekrényben történjen!
- Ha valamit egyszer már kiengedtünk, ne fagyasszuk le újra!
A fagyasztás nem állítja meg teljesen a változásokat
A Nébihnél közölték azt is, a fagyasztás nem állítja meg teljesen a változásokat, csak lelassítja a romlást okozó folyamatokat. Idővel a fagyasztott ételek minősége romlik: kiszáradhatnak, elszíneződhetnek, ízük is megváltozhat.
Ezért minden ételnek van ajánlott fagyasztási ideje:
- húsleves 2-3 hónap,
- ️pörköltek 3-6 hónap,
- ️zöldségek és gyümölcsök 8-12 hónap.
Minden ízletesebb, ha frissen fogyasztjuk el
Prohászka Béla Békés vármegyei mesterszakács elmondta, nem híve a fagyasztásnak, hiszen minden ízletesebb, ha frissen fogyasztjuk el. A gyümölcsöket, zöldségeket pedig, ha csak tehetjük, nyersen együk meg. Hőkezelés nélkül nem sérülnek a bennük lévő vitaminok, ásványi anyagok. A maradékokat se tegyük feltétlenül a fagyasztóba, ha meguntuk, készíthetünk belőlük más ételt is.
Természetesen a fagyasztót éppen azért találták ki, hogy megelőzzük az élelmiszer-pazarlást, az ételek megromlását. Ugyanakkor a fagyasztás nem pusztítja el a baktériumokat, hanem lelassítja vagy megállítja azok szaporodását, ezáltal az étel biztonsága hosszabb ideig garantálható – hangsúlyozta Prohászka Béla.
A kelt tésztát így fagyasszuk le!
A fagyasztás szabályai közé tartozik a tárolási idő
Az ajánlott tárolási idők elsősorban az ételek minősége (íz, állag) szempontjából készülnek. A maradék főtt ételek (például levesek, raguk, egytálételek) fagyasztva 3–4 hónapig tarthatók el jó minőségben. Ajánlott tárolási idő fagyasztóban (minőségmegőrzés szempontjából) a nyers húsoknál 4–12 hónap, darált húsnál kevesebb, a szeletelt bordánál több. A füstölt húsoknál (sonka, bacon) 1–2 hónap. Békésben ugyanakkor örökzöld téma, hogy a füstölt vastagkolbászt tegyük-e fagyasztóba. Többen ezt elutasítják, mások szerint, ha beért a füstölt kolbász, nyugodtan mehet a fagyóba.
A csomagolásra is nagyon oda kell figyelni
Az élelmiszer íze, állaga, illata romlik az idő múlásával. A fagyasztás során lassan bekövetkező oxidáció, nedvességvesztés és jégréteg-képződés kihat a minőségromlásra. Ha pedig az élelmiszer nincs jól, légmentesen csomagolva, levegő, jégkristályok és száradás ronthatják az állagát. Emellett ha a fagyasztóban ingadozik a hőmérséklet (például gyakori nyitás, áramkimaradások), az gyorsíthatja a minőségromlást.
