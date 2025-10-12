Reneszánszát éli a D-vitamin – de nem mindegy, mennyit szedünk belőle

Dr. Pálmai Tamás békési háziorvos kérdésünkre elmondta, a D-vitamin szedése az elmúlt időszakban, különösen a koronavírus-járvány óta a reneszánszát éli.

– Akkor felvetődött, hogy akiket súlyosan érintett a fertőzés, azoknak szinte kivétel nélkül alacsony volt a D-vitaminszintjük – tette hozzá. – Korábban elsősorban a reumatológusok vizsgálták a csontritkulás miatt a D-vitaminszintet, hiszen ez hozzájárul a kalcium és a foszfor felszívódásához, ami szükséges az egészséges csontozat, az izomműködés és a fogazat fenntartásához. A COVID óta viszont sokan „ráharaptak” a témára. Egyértelművé vált, hogy a normális D-vitaminszint nem csak a csontritkulással szemben hasznos, hanem a fertőző betegségekkel szemben is védettebbé tesz, támogatja az immunrendszer megfelelő működését.

A D-vitamin szedése: magunktól ne csináljuk!

Dr. Pálmai Tamás ugyanakkor hangsúlyozta, nagyon lényeges, hogy senki ne fogjon hozzá önmagától D-vitamint szedni.

– Fontos, hogy a szakemberek megismerjék, hogy honnan is indul valaki. A túl sok D-vitamin ugyanis túladagoláshoz is vezethet – tette hozzá. – A szint megállapítására csak szakorvos adhat beutalót, utána viszont a háziorvosok is tudnak segíteni, hogy valaki mennyit és milyen időszakban szedjen belőle. Általában 1000-3000 NE a javasolt napi mennyiség, de annak pontos megállapításához szükség van a már említett előzetes vizsgálatra. Hogy milyen fontos ez, azt az is mutatja, hogy valakinek 30 ezernyi egységet javasolnak havi egy alkalommal, egyedi esetekben pedig heti, két heti rendszerességgel javasolnak ugyanekkora mennyiséget. A jó átlag a napi 3000 NE-es érték körüli mennyiség.

Kalciumra is szükség van

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a D-vitamin mellé kalciumot is kell szedni. Éppen ezért kalciumszintet is méretnek, és az alapján állítják meg a javasolt mennyiséget. A reumatológusok általában napi háromszor 200 milligramm kalciumot javasolnak.

Milyen szerepe van a napsütésnek?

